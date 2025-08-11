Na prijedlog općinskih povjerenstava, Pitomače, Suhopolja i Špišić Bukovice, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, zbog suše je proglasio prirodnu nepogodu za navedena područja. Prirodna nepogoda za navedena područja, uzrokovana je izrazito visokim temperaturama uz nedostatak oborina tijekom lipnja i srpnja 2025. godine, uslijed čega su na navedenom području uzrokovane velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim i voćarskim, trajnim nasadima te livadama i pašnjacima).

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju prirodnih nepogoda, obvezuju se općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda, da u roku od 15 dana, od proglašenja prirodne nepogode, izrade izvješće, odnosno – Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete te ga dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od prirodne nepogode putem Registra štete.

– Podsjećamo na zakonske obveze, odnosno – člankom 25. stavak 2. Zakona propisano je da općinska odnosno gradska povjerenstva unose prvu procjenu u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode. Istodobno, člankom 28. stavak 4. Zakona, propisano je da konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku, općinsko odnosno gradsko povjerenstvo, prijavljuje Županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode putem Registra šteta.

Ovim putem ukazujemo na nužnost postupanja sukladno Zakonom propisanim rokovima. Ako općinska/gradska povjerenstva ne dostave putem Registra šteta u roku prvu procjenu, Registar šteta se „zaključava“, te shodno tome, povjerenstvima neće biti omogućeno dostaviti županijskim povjerenstvima/Državnom povjerenstvu konačnu procjenu štete.

Člankom 14. stavak 4. propisano je da su članovi povjerenstva u svojem radu dužni postupati savjesno i u skladu s odredbama Zakona, u suprotnom, oštećenici imaju pravo tražiti nadoknadu štete od jedinice lokalne samouprave za učinjene propuste – poručuju iz Virovitičko-podravske županije.

