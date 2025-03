U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije danas, 19. ožujka, održana je zadnja redovna sjednica 8. saziva Županijske skupštine. Skupštinom je predsjedao predsjednik Dinko Begović, uz nazočnost župana Igora Androvića i njegovih zamjenika Marija Klementa i Igora Pavkovića te županijskih pročelnika, ravnatelja i direktora županijskih ustanova. Na aktualnom satu bilo je riječi o ciklusu ulaganja u području obrazovanja koji slijedi u Virovitičko-podravskoj županiji. Naime, gradit će se i obnavljati škole i sportske dvorane, riječ je o investiciji većoj od 45 milijuna eura.

– Ovo je najveća i povijesna reforma u području obrazovanja kakva se nije dogodila niti će se dogoditi u skoroj budućnosti. Nedavno smo dobili ugovor za projekt rekonstrukcije i dogradnje OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica, a to je samo jedan od projekata koji će se raditi na području Virovitičko-podravske županije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Naime, za sve projekte za koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izdalo suglasnost, a riječ je o dvodijelnoj sportskoj dvorani u Suhopolju, rekonstrukciji OŠ Gradina, rekonstrukciji OŠ Josipa Kozarca Slatina uz izgradnju trodijelne školske sportske dvorane, izgradnja nove OŠ u Orahovici, izgradnja područnog odjela OŠ Petra Preradovića Pitomača i trodijelne školske sportske dvorane, te rekonstrukcija OŠ „Davorin Trstenjak“ Čađavica, izdane su građevinske dozvole, pripremljeni izvedbeni projekti i troškovnici, te se istovremeno odrađuje prijava kroz sustav i priprema postupaka nabave za izvođače radova. Jedino je za Osnovnu školu Vladimira Nazora Nova Bukovica već objavljen postupak nabave te se nadamo da ćemo u skoro vrijeme imati potpisani ugovor s izvođačem i započeti radove – rekao je župan Igor Andrović, naglasivši da je to sedam projekata za koje imaju suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i koje pripremaju za daljnje korake. Jedan od tih koraka je kreditno zaduženje za koje su danas vijećnici dali suglasnost. Riječ je o 10 milijuna eura s rokom otplate na 10 godina uz fiksnu godišnju kamatu od 2,34 posto za financiranje rekonstrukcije osnovnih škola i izgradnju dvorana u Slatini i Pitomači te dvorane u Suhopolju.

– Za rekonstrukciju Područne škole Mala Črešnjevica, Područne škole Josipovo i Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina još uvijek nemamo suglasnost Ministarstva, ali imamo pripremljenu dokumentaciju u slučaju zaprimanja pozitivne suglasnosti. Za navedenih sedam projekata za koje imamo suglasnost, vrijednost investicija je veća od 45 milijuna eura. Od toga će oko 30 milijuna biti bespovratna sredstva, a ostatak, veći od 15 milijuna eura, najvećim dijelom sredstva Virovitičko-podravske županije te gradova i općina. Kroz program za cjelodnevne škole, kroz NPOO – rekonstrukciju, izgradnju i dogradnju škola i dvorana te sve dosadašnje projekte koje smo proveli u školama, zaokružit ćemo priču i stvoriti uvjete kakve naše učenici zaslužuju, ali i ono najbitnije, olakšati svakodnevicu i učenicima i roditeljima jer će sve školske ustanove raditi u jednoj smjeni – istaknuo je župan Andrović te se dotaknuo i novog Učeničkog doma u Virovitici.

– U srednjim školama trebala bi od školske godine 2025./2026. krenuti reforma strukovnog obrazovanja – modularna nastava, pa strukovne škole opremamo za novi oblik nastave, a uz to onda pripremamo i idejni projekt za novi Učenički dom u Virovitici koji je itekako potreban našim učenicima – rekao je Andrović.

Na aktualnom satu bilo je i riječ o posjetima ministara u posljednja dva tjedna koji su obišli važne projekte na području županije, kao i potporama poljoprivrednicima, obrtnicima, poduzetnicima i gospodarstvenicima za koje ove godine Virovitičko-podravska županija izdvaja 550 tisuća eura te izgradnji novih sustava navodnjavanja.

Oporbene vijećnike je zanimalo je li u planu na području grada izgradnja helidroma kako bi se poboljšali uvjeti djelovanja Helikopterske hitne medicinske službe.

– Kao što znate prošle godine u četvrtom mjesecu započeo je taj projekt i do sada se pokazao kao vrlo efikasan i dobar. Sami helikopteri su formirani tako da mogu sletjeti na bilo koju površinu, baš iz tog razloga hitnoće. Postoje tri vrste poziva, jedan od njih je primarna intervencija, gdje se služba zove direktno na mjesto događaja. Helikopter može sletjeti i na polje i na cestu, bilo gdje. Tu je i međubolnički prijevoz koji se organizira u suradnji s bolnicom. Trenutačno nemamo helidrom, no to ne znači da se u budućnosti neće iznaći neko rješenje, no većinu tih intervencija što radimo, radimo na samom mjestu događaja – rekla je ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu VPŽ Lahorka Weiss te pohvalila angažman djelatnika.

– Tri naša liječnika su završila edukaciju za Helikoptersku hitnu medicinsku službu. Svi su vrlo angažirani i svi smo ponosni jer je to ono što nam je trebalo. Baš zato što je naša županija za sada još uvijek na dva sata od Zagreba i Osijeka. Na ovaj način vrlo brzo dopremamo pacijenta u okviru onog zlatnog sata, tako da im se pruža hitna skrb – rekla je Weiss, dodavši da je to veliki napredak u području hitne medicine, a k tom cilju idu i s novom zgradom Zavoda za hitnu medicinu za čiju je izgradnju danas na dnevnom redu bilo davanje suglasnosti Zavodu za kreditno zaduženje.

Županu Igoru Androviću oporbeni vijećnici su postavili pitanje o razlogu izgradnje brze ceste s dvije trake, a ne autoceste ili poluautoceste.

– Studija izvodljivosti je pokazala da su u prvoj fazi izgradnje dovoljne dvije trake. To nije moj hir ili hir ministra ili predsjednika Vlade, studija izvodljivosti je tako pokazala. Bitno je naglasiti da se zemljište otkupljuje za četiri trake i da se sve projektira kao da će se raditi četiri trake. I lokacijska dozvola je odvojena u dvije faze, dvije trake i četiri trake. Dakle prvo se rade dvije trake, ako se bude pokazalo da je promet veći nego je pokazala studija izvodljivosti, tada bi se u drugoj fazi gradile još dvije trake – rekao je župan Andrović, dodajući da je tako građen i Istarski Ipsilon.

– Istra koja ima puno više prometa, pogotovo u turističkoj sezoni, imala je dvije trake i nisam primijetio da je bilo nekih velikih problema. Nakon nekoliko godina se išlo u izgradnju još dvije trake. Da se kod nas radila autocesta, onda bi vjerojatno bilo pitanje: Zašto se radi autocesta? Zašto naši ljudi moraju plaćati da bi došli do Zagreba, a mogla se izgraditi brza cesta. Vjerujem da je studija izvodljivosti ispravna i da će ove dvije trake biti doista dostatne za promet koji će ići od Virovitice preko Bjelovara do Zagreba – rekao je župan Andrović.

Ravnatelju Doma zdravlja VPŽ Ivici Fotezu, postavljeno je pitanje o statusu organizacije stacionarnog tipa palijativne skrbi u Virovitici.

– Radovi su u poodmakloj fazi, a završetak očekujemo u svibnju, barem što se tiče rekonstrukcije prostora. On se nalazi u bolničkom krugu, znači u zgradi Doma zdravlja, što se rijetke ustanove mogu pohvaliti jer ćemo moći pružiti puno više nego da je to bilo dislocirano u neko drugo mjesto. Za sada nažalost osigurali smo kapacitet za osam postelja, jer prostor u kojem se nalazimo ne dozvoljava više. Riječ je o prostoru koji je ranije bio bolnički dio oftalmologije i otorine. Stacionar će imati tri dvokrevetne sobe i dvije jednokrevetne sobe – rekao je Fotez, dodavši da projekt vrijedan najvećim dijelom financira resorno ministarstvo, a ostatak pokrivaju manjim dijelom Dom zdravlja, a većim Virovitičko-podravska županija.

– Vrijednost radova za prenamjenu prostora je oko 367 tisuća eura, a upravo smo u pripremi dokumentacije za otvaranje javnog poziva za opremanje. Riječ je o oko 400 do 450 tisuća eura s PDV-om za opremanje tog prostora – rekao je Fotez dodavši da će u suradnji s Općom bolnicom Virovitica osigurati usluge izvan standarda za palijativne bolesnike, posebice kada je riječ o ublažavanju boli.

Nakon aktualnog sata vijećnici su izglasali 17 točaka dnevnog reda, među kojima je niz izvješća o radu županijskih ustanova. Dnevni red možete vidjeti OVDJE.

