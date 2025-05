Županijski Zavod za javno zdravstvo „Sv. Rok“ u Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici 16. svibnja svečano je proslavio 30. godišnjicu postojanja. Važnu obljetnicu ravnatelju prim. dr. Miroslavu Venusu i djelatnicima čestitali su Tomislav Benjak, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Dražen Jurković, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu, saborska zastupnica Vesna Bedeković, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Vesna Šerepac u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, župan Igor Andrović sa suradnicima, gradonačelnik Ivica Kirin sa suradnicima, ravnatelji i predstavnici drugih zavoda za javno zdravstvo iz cijele Hrvatske, ravnatelji medicinskih ustanova koje djeluju unutar VPŽ: Dinko Blažević (Opća bolnica Virovitica), Lahorka Weiss (županijski Zavod za hitnu medicinu), dr. Ivica Fotez (Županijski dom zdravlja) i brojni drugi.

Tim povodom predstavljen je film u izdanju Dissolve agency koji prikazuje značaj Zavoda u službi zaštite javnog zdravlja zajednice, kao i Monografija Zavoda „30 godina u službi zdravlja zajednice“, čiji su glavni urednici ravnatelj prim. dr. Miroslav Venus i dipl. novinarka Marija Lovrenc.

Govoreći o 30 godina postojanja, dr. Venus je podsjetio kako je Zavod osnovan u vremenu velikih promjena, no i to da od svog začetka do danas igra središnju ulogu u prevenciji bolesti, zdravstvenom odgoju te promicanju zdravih stilova života.

-Od skromnih početaka ab ovo, do suvremenih laboratorija i inovativnih programa, Zavod već tri desetljeća prilagođava svoje djelovanje izazovima vremena. Pritom je bio i ostao neizostavan partner lokalnoj zajednici u suočavanju s javnozdravstvenim izazovima, od borbe protiv zaraznih bolesti, odgovora na prirodne nepogode i globalne pandemije, kao i suočavanja s rizičnim čimbenicima modernog života koji utječu na pojavnost brojnih kroničnih bolesti današnjice.

Prikazujući izazove i uspjehe, želimo odati priznanje svim pojedincima i institucijama koje su tijekom godina bile dio naše priče. Njihova predanost, stručnost i vizija omogućili su Zavodu da raste i postane prepoznatljiv simbol opće brige za zdravlje; kako pojedinca, tako i brojnih kolektiva, a samim tim i cijelog društva – rekao je prim. Venus i zahvalio svima koji su u ovih 30 godina ostavili trag u povijesti Zavoda.

Da je Zavod osnovan uz previranja i političku podršku, kao i „blagoslov“ župe sv. Roka koja je dozvolila da nosi ime sv. Roka, zaštitnika Virovitice, inače zaštitnika protiv kuge i drugih zaraznih bolesti, što je bio presedan u Hrvatskoj, ispričao je okupljenima prvi ravnatelj i idejni začetnik i pokretač inicijative osnutka Zavoda dr. Rudolf Brijačak.

-U prve tri godine morali smo se u vrlo skromnim uvjetima kadrovski ekipirati pa mi je bilo drago što sam u tom preiodu uspio Zavodu osigurati čak 26 ljudi, ne samo liječnike koji su bili nositelji djelatnosti, već i tehničare, čistačice. Svaki je djelatnik bio važan i doprinio je važnosti Zavoda, radovali smo se svakoj specijalizaciji i ulaganju u opremu i vozila bez kojih terenski rad, neizostavan u našoj djelatnosti, ne bi bio moguć – rekao je dr. Brijačak.

DOPRINOS OTPORNIJEM DRUŠTVU

Kroz izvršenje svih zakonski propisanih obveza, ali i kroz niz vlastitih programa očuvanja i unaprjeđenja zdravlja stanovništva Virovitičko-podravske županije, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ svijetli je primjer ostvarivanja vizije i arhitekture preventivne medicine na svom teritoriju, a dosljednim provođenjem nacionalne doktrine javnog zdravstva i nacionalnih politika i programa javnog zdravstva uzidan je u temelje zdravstvenog sustava koji doprinosi izgradnji zdravijeg i otpornijeg društva u Hrvatskoj, naglasio je izv. prof. prim. dr. sc. Krunoslav Capak, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji zbog neodgodivih obaveza nije mogao osobno nazočiti proslavi, već je u njegovo ime čestitke Zavodu i svim djelatnicima prenio njegov zamjenik Tomislav Benjak.

-U dugačku listu uspjeha relativno kratke povijesti Zavoda treba svakako zabilježiti izgradnju i useljenje u nove prostore 2013. godine i briljantno izvedene inovacije na polju podizanja dostupnosti cijepljenja kroz „drive-in“ cijepljenje i cijepljenje u autobusu u ruralnim područjima županije u vrijeme kada je to bilo najpotrebnije – u pandemiji COVID-19 – naglasio je ravnatelj Capak u pismu koje je T. Benjak pročitao okupljenima.

Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako smatra da je Hrvatska upravo na području zdravstva napravila najveći iskorak, osobito u doba pandemije COVID-19 te da u ime cijele zajednice Zavodu izražava zahvalnost.

– Svaki euro koji je uložen u zdravstvo, višestruko se vraća, ponajprije kroz sigurnost koju osjećamo zahvaljujući vašem radu. Ne znamo što nas sve čeka, od načina života, klimatskih promjena, no možemo biti ponosni što imamo ovakve ljude, spremne kvalitetno odgovoriti na sve izazove u javnom zdravstvu. Svakom zaposleniku, od zdravstvenog djelatnika do tehničkog osoblja, jedno veliko hvala. Posebno danas, kada Zavod za javno zdravstvo ne samo da slavi 30 godina svog postojanja, već simbolizira i predstavlja sve zdravstvene institucije u Republici Hrvatskoj – rekao je gradonačelnik.

SIGURAN PARTNER U PREVENCIJI I BORBI PROTIV BOLESTI

Direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) Dražen Jurković pohvalio je rad županijskog Zavoda, podsjetivši na značajno ulaganje u novu zgradu, opremu i infrastrukturu, uz naglasak na uvijek potreban kadar. Govoreći o kvalitetnoj mreži Zavoda u Hrvatskoj, izdvojio je kadar kao najvažniji čimbenik i okosnicu cijelog zdravstvenog sustava.

Dodao je pritom kako ga zabrinjava sve manji interes mladih liječnika za javnozdravstvene specijalizacije i preventivnu medicinu.

– Mladi sve više teže kliničkom, pa čak i komercijalnom dijelu medicine, dok se preventivni segment, koji je temelj svakog zdravstva, sve više zanemaruje. To je dugoročno zabrinjavajuće, jer upravo prevencija, uz primarnu zdravstvenu zaštitu, čini osnovu sigurnog zdravstvenog sustava – zaključio je.

Osnivač Zavoda je Virovitičko-podravska županija, koja je kroz svih 30 godina u Zavodu imala sigurnog partnera u borbi protiv bolesti, uvijek spremnog na suradnju, rekao je župan Igor Andrović.

-Kao osnivači, kontinuirano smo osluškivali potrebe Zavoda, bili podrška te kroz razna ulaganja, poput izgradnje nove zgrade Zavoda, nabave potrebne opreme, obnove voznog parka i unaprjeđenja infrastrukture pokušali osigurati što kvalitetnije uvjete rada te unaprijediti javnozdravstvene usluge i djelovanje službi. Kontinuiranim ulaganjima, Zavod je danas na usluzi svim stanovnicima naše županije, ali i šire, pružajući motivirajuće uvjete za rad svojim zaposlenicima i privlačeći nove snage.

U 30 godina izgradili ste povjerenje, ugled i prepoznatljivost. To je bogatstvo koje se ne može kupiti, već se gradi svakim danom, svakim pozivom, svakim savjetom. Pred svima nama sada su novi izazovi i promjene, no zasigurno ćete, kao i do sada, znati odgovoriti na svaki izazov stručno, odgovorno i s ljudskim licem. I zato vam od srca zahvaljujem – rekao je.

“ZNANSTVENA USPOMENA”

Zavod je u povodu 30. obljetnice postojanaj izdao i Monografiju na oko 80 stranica. Od derutnih zgrada i ovnova kojima su djelatnici morali vaditi krv kako bi sami pravili podloge za rast mikroorganizama, do upotrebe umjetne inteligencije u ranom otkrivanju karcinoma, Monografija donosi pregled povijesti i rada Zavoda kroz sve službe i usluge s kojima je ova ustanova već 30 godina prisutna u zajednici.

Predstavila ju je Marija Lovrenc, koja je uz prim. dr. Miroslava Venusa glavna urednica i koja je zahvalila svima, osobito članovima Uređivačkog odbora, a koji su svoje znanje, iskustvo i vrijeme utkali u ovo izdanje.

-Ova Monografija zamišljena je kao svojevrsna znanstvena uspomena. Ispunjena je osobnim i profesionalnim iskustvima djelatnika, fotografijama i podacima koji svjedoče koliko su njihova stručnost i predanost bili ključni u svakom javnozdravstvenom izazovu. Uz povijesni pregled i ključna postignuća, sadrži i posebna poglavlja poput rada tijekom pandemije COVID-19 te “riznicu sjećanja”, odraz promjena i razvoja kroz tri desetljeća. Željeli smo stvoriti sažet, razumljiv i trajno vrijedan prikaz Zavoda, namijenjen ne samo struci, već i javnosti kojoj Zavod služi već 30 godina. Zato Monografija ne donosi iscrpne statistike ni operativne podatke, već nudi uvid u srž Zavoda koji raste i djeluje u partnerstvu sa svojom zajednicom – rekla je Lovrenc.

Monografija je izdana u tiskanom izdanju, koje potpisuje tvrtka Grafiti becker i grafički urednik Stefan Šarić, a uskoro bi trebala dobiti i svoju digitalnu inačicu, najavljeno je.

Svečanost su nastupom uveličali učenici Gitarističkog kvarteta Glazbene škole Jan Vlašimsky: Kristian Matković, Ino Pavić, Lucija Dvojak i Filip Kos.

