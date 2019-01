Danas smo uživali u dašku proljeća, no samo na kratko jer nam stiže pogoršanje vremena

Danas smo uživali u suhom, stabilnom i iznadprosječno toplom vremenu.

Današnjih 14°C, koliko smo mjerili u najtoplijem dijelu dana, više odgovara srednjim maksimalnim vrijednostima temperature zraka na samom kraju ožujka.

Pred nama je brza i osjetna promjena vremena ili bolje rečeno pogoršanje vremena.

Dolina s frontalnim poremećajem polako se približava sa sjeverozapada. Nad Ligurskim morem se formira plitka ciklona. Frontalni poremećaj „hladna fronta“ do jutra će zahvatiti i područje Virovitičko-podravske županije. Oborine će u početku biti u obliku kiše koja će zahvaljujući naglom padu temperature zraka brzo prelaziti u oborine na granici kiše i snijega. Bez brige, očekujemo i snijeg „krpe“. Snijeg očekujemo u većem dijelu Virovitičko-podravske županije. Mislim da će se na visinama iznad 200 metara formirati do 5 cm snijega. Na Papuku do 15 cm. Za niže predjele i dalje ne mogu biti 100 posto siguran. Velika je vjerojatnost prolaznog taloženja i formiranja snježnog pokrivača „bljuzge“. Dakle, lopate za snijeg nam neće trebati. Prestanak oborina i razvedravanje sa zapada očekujemo u drugom dijelu dana. Temperature zraka u padu.

Najviši dnevni hod temperature zraka očekujemo tijekom jutra. Točnije iza ponoći oko 7°C.

Sredinom dana će se temperature zraka kretati od 0°C do 3°C, do večeri očekujemo temperature zraka ispod 0°C. Moguća je poledica! Vjetar će s jugozapadnih i južnih smjerova tijekom ranog jutra naglo okretati na sjeverne i sjeverozapadne smjerove, umjerene na udare umjereno jake.

Tijekom subote i nedjelje je izgledan slab snijeg. Češće i rasprostranjenije tijekom subote u poslijepodnevnim i večernjim satima, te u noći sa subote na nedjelju. Temperature zraka primjerene dobu godine. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -5°C do -1°C. Najviše dnevne od 0°C do 3°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. (www.icv.hr, kp)