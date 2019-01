FOTO: Snježna idila na području Virovitice

Prvi obilniji snijeg ove zimske sezone zabijelio je i područje Virovitičko-podravske županije.

Visina snježnog pokrivača prema dojavama motritelja DHMZ-a u 7h na području Slatine mjeri 12 cm, Virovitice 15 cm i Bilogore 24 cm snijega.

Naš meteorolog Kristijan Paljar zavirio je u arhivu i “iskopao” zanimljiv podatak koji je obilježio današnji dan davne 1963. godine. Naime 23. siječnja 1963. godine na području Virovitice “mjerili smo” temperaturu zraka od čak -29.5°C! To je ujedno i apsolutni temperaturni minimum na području Virovitice. Inače meteorološki podaci na području Virovitice bilježe se od 1951. godine.

Prostrano ciklonalno polje polako se premješta preko Jadrana dalje na jugoistok. Današnji dana obilježit će mali predah od obilnijih oborina, ali ne zadugo. U zapadnom Sredozemlju se formira nova duboka ciklona kojaće nam od četvrtka do subote donijeti i novi snijeg. Treba računati na novih 5 do 15 cm snijega. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -10°C ili koji stupanj niže tijekom nedjelje, do -3°C. Najviše dnevne temperature od -1°C do 2°C, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova.

Nakon predaha od oborina tijekom nedjelje, već u prvoj polovici sljedećeg tjedna izgledna je nova ciklona i snijeg. Vrlo vjerojatno obilniji. Više o svemu danima pred nama.

Pogledajte kako izgleda jutarnja snježna idila u Virovitici… (www.icv.hr, kp, foto: M. Rođak)