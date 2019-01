Još kratko uživamo u suncu i iznadprosječno toplom vremenu, stiže nam promjena

Do petka uživajte u suhom i iznadprosječno toplom vremenskom periodu jer nam se sprema promjena. Tijekom srijede i četvrtka očekujemo vjetrovito i iznadprosječno toplo vrijeme. Jutra i večeri pratit će mjestimična magla ili sumaglica, no zadržat će se suho vrijeme. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 0°C do 7°C, a najviše dnevne od 8°C do 13°C. Vjetar umjeren na udare i umjereno jak jugozapadnjak.

Tijekom petka očekujemo zaokret na sinoptičkom polju, vrijeme će se pogoršati do sredine dana. Najviši dnevni hod temperature zraka očekujemo u jutarnjim satima, do 8°C, a tijekom dana temperature zraka će padati, do večeri i ispod 0°C. Vjetar će s južnih smjerova, naglo okretati na sjeverne smjerove. Oborine će u početku biti u obliku kiše, koja će uz pad temperature zraka prvo u višim predjelima zatim i u nižim prelaziti u susnježicu i snijeg. Snježni pokrivač više je nego izgledan u višim predjelima. Za niže predjele još nije sve „bistro“, tijekom četvrtka ćemo znati što i kako.

Tijekom subote i nedjelje očekujemo temperature zraka primjerene dobu godine, kao i novi snijeg. (www.icv.hr, kp)