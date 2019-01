NOVI BROJ Saznajte što vam donosimo u ovotjednom izdanju Virovitičkog lista

Na kioscima je danas (četvrtak) izašao novi broj Virovitičkog lista. U njemu pročitajte:

– Razvojna agencija VTA slavi prvih pet godina: Do sada odobreni projekti vrijednosti 240 milijuna kuna

– „Vjetar u leđa“ poduzetnicima: Što je mreža inkubatora i kako će pomoći onima koji su novi na tržištu.

– Intervju s Tomislavom Petricom (SAFU): Za nove poduzetničke zone u Virovitici, Slatini i Orahovici više od 30 milijuna kuna

– Hrvatska mreža socijalnih samoposluga: Socijalne samoposluge i ljudi dobra srca lani su pomogli čak 3.500 obitelji

– Županija i virovitička Gimnazija pokreću Centar izvrsnosti, metode rada prilagođene osobnosti učenika

– Podravka koja na području naše županije namiruje 80 posto potreba, traži nove kooperante

– Obilježena 27. godišnjica oslobođenja jednog od najozloglašenijih logora – Bučja

– Večer poezije Drage Britvića okupio renomirane i vrsne glazbenike

– In Memoriam: Ugledna i omiljena umjetnica i nastavnica Bernardica Idžojtić napustila nas u 73 godini

– Uz vrhunsku kapljicu, tamburaše i domaće specijalitete diljem županije proslavljeno Vincekovo

– Od legende do legende: Red vitezova Ružice grada već deset godina čuva povijest Orahovice i Slavonije

– Ljubav Barice i Andre Maresića vidi se i nakon pola stoljeća

– Sport: taktika, adrenalin i igre nadmudrivanja, upoznajte popularni svijet Airsofta

– Sport: No Limit najbolja ekipa županijskog malonogometnog prvenstva

– Sport: Vinogradska osvojila malonogometni turnir ulica i naselja u Pitomači

– Sport: Za mlade rukometaše Viro Virovitice uspješan početak drugog dijela sezone

– Sport: Viro Virovitica uz dosta napora do novih bodova.

(www.icv.hr)