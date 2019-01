Od ove godine besplatno cijepljenje protiv HPV-a i za srednjoškolce

Od ove godine protiv HPV infekcije besplatno se mogu cijepiti i srednjoškolci, do sada su ovu mogućnost imali samo učenice i učenici osmih razreda. Cijepljenje je dobrovoljno, a preporučljivo je radi smanjenja rizika od HPV infekcija i štetnih posljedica HPV infekcije, prvenstveno određenih karcinoma. Prvi na “popisu” za besplatno cijepljenje su osmaši, dok će srednjoškolci to pravo moći ostvariti ovisno o raspoloživosti cjepiva, a najdulje do 1. srpnja, objavili su to iz Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije.

Cijepljenje ne ukljanja rizik, već ga smanjuje, tako da preporuke o preventivnim ginekološkim pregledima jednako vrijede za cijepljene i necijepljene djevojke i žene – poručuju iz Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” VPŽ. (www.icv.hr, ml, zzjzvpz.hr)