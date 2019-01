POČELA SU SEZONSKA SNIŽENJA Saznajte na čemu možete najbolje uštedjeti

Svake godine, otprilike u isto vrijeme, započinje sezonsko sniženje – jedno zimsko, jedno ljetno. Kupci jedva čekaju velike popuste, a prodavači zadovoljno trljaju ruke. Svi ti natpisi „Popusti“, „Sale“ i ogromni brojevi, zaokupljaju nam pažnju i izazivaju zanimanje za vrijeme sniženja. Ako ste kupac koji ide u trgovinu s namjerom i željom da si nešto kupite, to će te učiniti s velikim „guštom“ i još ćete imati priliku uštedjeti. Primjerice, trebaju li vam crne svečanije cipele na petu, lako ćete ih pronaći, a vaš će novčanik osjetiti razliku ako ih kupujete sada, a ne na proljeće.

Postoji, naravno, i druga skupina kupaca, a to su oni koji idu u sezonski shopping i na taj pothvat se spremaju cijele godine. Njima osobito pogoduje trenutno, zimsko sniženje. Međutim, prodavačima najdraža skupina kupaca su oni koji „samo malo uđu pogledati“. Za njih je ovakvo veliko sniženje mreža u koju će se sigurno zaplesti i potrošiti koju stotinu više čak iako ne trebaju neki artikl. Bez obzira u koju skupinu kupaca pripadate, s lakoćom se može reći da svi vole sniženja.

U posljednje vrijeme svjedočimo obmanjivanju kupaca od strane prodavača i vješto izmanipuliranom sniženju koje sniženje uopće nije. Unazad nekoliko godina iz Savjetovališta za zaštitu potrošača upozoravaju na taj problem. Pri velikim sniženjima treba biti oprezan i mudar. Prodavači mame kupce oglašavajući velika sniženja pa čak i do 70, 80 ili više posto, a pored ogromne brojke 80 jedva je vidljiva, sitno napisana riječ „do“. No, teško se u cijeloj trgovini može naći neki artikl čija je cijena zbilja umanjena za 70 posto. Sve to dovodi do toga da se kupci osjećaju izdano i prevareno. Niska sniženja, nažalost rezultiraju prenatrpanim policama koje se, unatoč sniženjima ne prazne, a to je sasvim logično kada je zimski kaput s 1000 snižen na 800 kuna.

Istražili smo za vas sniženja koja se nude kupcima u najposjećenijim trgovinama u Virovitici. Cijena jedne tople ženske veste na sniženju u prosijeku iznosi 100 kuna. Obična majica za žene, snižena za 50 posto u prosijeku iznosi 50 kuna. Za pamučnu dolčevitu izdvojit ćete od 50-70 kuna, a za hlače oko 120 kuna, ovisno o želji, materijalu i kvaliteti tkanine.

Trenutno su aktualna sniženja na čizme za žene koje su u prosijeku snižene za 50 posto, kao i sportske gležnjače, također, ovisno o proizvođaču cipele. Gležnjače za muškarce snižene su za 30 posto. Sniženja na dječje cipele ili čizme nisu česte, sniženo je tek nekoliko artikala.

Crne hlače za muškarce platit će te oko 200 kuna nakon što je cijena umanjena za 20 posto, pamučnu majicu oko 80 kuna, a košulje od 100 do 150 kuna. Jakna za muškarce snižena je za 80 kuna te sada košta 229 kuna. Cijena majice s kapuljačom u prosijeku je oko 150 kuna, šal je jeftiniji za 20 kuna, a kaputi sniženi u prosijeku za 30 posto.

-Ovo sniženje je odlična prilika da obnovim svoju garderobu i popunim ormar nekim detaljima koje si oduvijek želim kupiti. Volim obilaziti trgovine, čak i kada ne planiram ništa kupiti, ova sniženja sada su raj za mene – istaknula je Vesna B. iz Virovitice.

-Volimo obilaziti dućane za vrijeme sniženja, iako sniženja nisu velika. Uvijek kupimo nešto novo – govori Antonija J. za sebe i svog supruga. (www.icv.hr, lmh, Foto: L. M. Hock)