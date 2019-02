DRUGI O NAMA Velebno zdanje Pejačević u Virovitici poprima novi izgled: Pogledajte kako izgledaju radovi u unutrašnjosti

Velebni dvorac Pejačević u srcu Virovitice veliko je gradilište, a donedavno oronulo zdanje pretvara se u pravu slavonsku ljepoticu. Njegova obnova nazvana je, simbolično, “5 do 12 za Dvorac”. Projekt je težak 81,44 milijuna kuna, od čega je 66,6 stiglo iz europskih fondova. Radovi bi trebali biti okončani u kolovozu.

Dvorac je već “odjenut” u novu fasadu, u izvornoj boji – ružičastoj i bijeloj. Postavljena su i tri od ukupno pet drvenih mostova, koji su novost u vizuri dvorca i perivoja. Ograde mostova kreirali su studenti dizajna s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, a njihove su ideje potom razrađivane u Panonskom drvnom centru kompetencija u Virovitici, piše Večernji.hr.

– Na Glazbenom će se mostu pokretom aktivirati određeni tonovi pa ćemo hodanjem po njemu ujedno i svirati. Melodije se mogu mijenjati, kako ne bi postale monotone. Najnovija ideja je i da se reproduciraju zvukovi životinja, što bi bilo posebno atraktivno za djecu, pa bi se, ovisno o tome kako hodaju, čuo lavež psa, mijaukanje mačaka… – započinje Đurđica Aragović, pročelnica Ureda gradonačelnika i voditeljica projektnog tima “5 do 12 za Dvorac”.

Virovitica je nekada imala više od 30 mostova u užem gradskom središtu, nazivali su je malom Venecijom.

– Rijeka Ođenica prolazila je, naime, kroz grad, no njezin je tok kasnije skrenut. Na tom tragu, vratili smo mostove u park, a kako je drvo glavna tema projekta obnove dvorca, i oni su drveni, a ne zidani, kakvi su možda nekada bili – nastavlja Aragović.

Baza je svih mostova jednaka, no razlikuju ih ograde pa je tako ona na Glazbenome mostu u obliku tipkovnice. Taj je most, inače, okrenut prema budućoj Glazbenoj školi, dok dvorac sa župnom crkvom Svetog Roka povezuje Most ljubavi.

– On ima staklenu pozornicu pa će služiti za fotografiranje mladenaca, ali i turista jer će te fotografije, s dvorcem u pozadini, zaista biti za pamćenje – kaže pročelnica.

Ta pozornica u budućnosti bi mogla poslužiti i za koncerte. Most portal podsjeća na vrata i simbolično spaja staru i novu Viroviticu, a posebna je atrakcija Most zrcala. Najveći je, pak, Gimnazijski most, a jedino će on imati klupe i predstavljat će tako mjesto susreta.

Gradnju dvorca Pejačević započeo je 1800. godine Antun I., no razbolio se i umro 1802. Radove je nastavio sin Antun II., ali se i njemu ubrzo pogoršalo zdravlje. On se uspio oporaviti, no razvila se legenda među Virovitičanima koja kaže: tko god da se lati tako velikog posla, neće preživjeti. Mihaela Kulej, ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, u šali širi tu priču gdje god stigne i “straši” građevinske radnike.

Prvi put, dvorac će, inače, biti u cijelosti u funkciji muzeja.

– Jedan će stalni postav biti povijest dvorca i grada i u tom prikazujemo razvoj života na ovom području od paleolitika do 20. stoljeća, a drugi će na interaktivni i interdisciplinarni način predstaviti sve zbirke Muzeja kroz krovnu temu, a to je DRVO. Grad i čitav naš kraj imaju dugu tradiciju drvodjeljstva i drvo-prerađivačkih pogona, kao i brojne obrtnike stolare – govori Mihaela Kulej.

Ta će priča biti ispričana u ukupno 15 soba u Dvorcu.

– Polazimo od šume kao najprirodnijeg staništa drveća, a završavamo kroz industrijski dizajn s Bernardom Bernardijem. Dotičemo, usput, teme kao što su tradicionalno graditeljstvo, seljačko i građansko uređenja interijera, ali i duhovnost te društveni život, i intimni ženski svijet. Sve to pokrivamo kroz temu drvo, što je drukčiji pristup muzejskom postavu od onih na kakve smo navikli. No, odlučili smo se za njega kako bismo postigli veći baštinski efekt, ali i pristupili muzeju s aspekta zajedničkog, općeg ljudskog djelovanja – objašnjava Kulej.

Mjesta će u obnovljenom dvorcu i muzeju biti i za edukacijske prostore, polivalentne dvorane, interaktivne zabavne kutke za sve dobne skupine, kafić u prizemlju te restoran u podrumu… (vecernji.hr)