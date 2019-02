IZNENAĐENJE ZA 81. ROĐENDAN Veseli umirovljenici Udruge “Živi život” Dragici darovali cvijeće, poklone i pjesmu u pratnji harmonike

Desetak članova Udruge samaca „Živi život“ našlo se prošlog četvrtka na parkiralištu nedaleko kuće članice Dragice Puškarić. Njihov dogovor bio je tajan: pripremili su joj iznenađenje za rođendan i to ne bilo koji. Za 81. rođendan pripremili su joj rođendansku tortu, mnoštvo cvijeća i drugih poklona, a tu je bila i harmonika. Čim su krenuli prema kući svoje najstarije članice, uz predsjednicu udruge Gabrijelu Arapinac na harmonici, počela je pjesma i pravo veselje. Kad su došli kod slavljenice, ona je od iznenađenja na prvu ostala bez teksta. Bila je neizmjerno sretna i zahvalna što su joj prijateljice uljepšale ovaj veliki rođendan. No, kako kaže Dragica, u njihovoj su udruzi i prije to običavali, ali nažalost već neko vrijeme nisu pa je iznenađenje za Dragicu u potpunosti uspjelo.

AKTIVNA I U MIROVINI

Osim pjesme i druženja, članice ove udruge vole i brinuti za sebe, i to radeći tjelovježbu. Budući da nemaju svoj prostor, redovito vježbaju u Češkoj besedi Virovitica. Dragica više ne ide na aerobik jer teško hoda po stepenicama, ali to ju ne spriječava da se na druge aktivne načine ne brine za svoje zdravlje.

– Uvijek sam se voljela baviti sportom i još uvijek vježbam. Imam sobni bicikl, bučice, jastuk za vježbanje ravnoteže pa vježbam kod kuće. Do nedavno sam vozila bicikl, no djeca mi više ne dopuštaju zbog velikog prometa, iako mi to jako nedostaje – kaže nam Dragica koja je u mirovini već 27 godina.



Svoj radni vijek, punih 35 godina, radila je kao glavni knjigovođa, a otkad je u mirovini voli provoditi vrijeme u svojem vrtu i brinući se za kuću, cvijeće, ljubimce te pomagati sinu u vinogradu. Ima sina i kćer te dvoje unučadi, ali i brojne prijatelje. Voljela bi da može ići na razne aktivnosti svoje udruge, no zbog zdravlja to joj je sada puno teže.

– Imam 81. godinu i ne mogu više putovati, teško mi je dugo hodati. No, ne žalim se, imala sam jako lijep život, u mladosti smo se puno družili i puno putovali tako da sam dosta toga vidjela – priča nam Dragica.



SPORTSKE IGRE

Ono u čemu je Dragica bila posebno dobra su sportske igre pa je inicirala da se prijave na Međunarodne sportske igre udruga samaca iz Hrvatske i Slovenije. Udruga „Živi život“ postoji već osam godina, a od prve godine sudjeluju na ovim igrama te ostvaruju lijepe rezultate. Prošle godine osvojili su i prvu ekipnu zlatnu nagradu. Kako nemaju svoj prostor, svi pehari imaju svoje mjesto u regalu kod Dragice. Također, bilo je tu i pojedinačnih nagrada, a svoje medalje koje je osvojila u visećoj kuglani Dragica također pažljivo i ponosno čuva.

– Kada smo čuli za sportske igre, nagovorila sam Gabrijelu da nas prijavi jer sam sve te igre, pikado, viseću kuglanu, karike i drugo, već igrala i natjecala se s Udrugom gluhih i nagluhih osoba. Rekla sam joj da ćemo se snaći i da ću naći tko će igrati – ispričala nam je prpošna umirovljenica. Tako je i bilo: od prve se godine natječu, a kako kaže Dragica, nije važno pobijediti, već sudjelovati i družiti se. Jer, druženje, zabava i veselje nešto je što članovima ove udruge nimalo ne nedostaje. Baš suprotno: oni šire pozitivnu energiju na sve oko sebe, a tako je bilo i tog dana kada su se pjesma i veselje nadaleko čuli. (www.icv.hr, žđl; foto: Ž. Đaković Leš)