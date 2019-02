Prije 29 godina pokrenuta je inicijativa za osnivanje HDZ-a za bivšu općinu Virovitica

Prije 29 godina, točnije 1. veljače 1990. godine, u tadašnjem motelu Milanovac održan je prvi inicijativni odbor za osnivanje Hrvatske demokratske zajednice za tadašnju bivšu općinu Virovitica. Članovi odbora bili su Vinko Belobrk, Đuro i Dragutin Dečak, Antun i Mladen Fereža, Tomislav Slamić, Dragutin Ihas, Ivan, Ljubomir i Zvonko Duvnjak, Željko Obadić, Marko Rastija, Marijan Ivanac, Marko Teskera, Zdenka i Ante Periš, Jozo Smiljanić, Milan Fadljević i Josip Krznarić

– Na inicijativu pučkog tribuna Stjepana Sulimanca Štefine okupili smo se u večernjim satima u Motelu Milanovac kako bismo osnovali inicijativni odbor HDZ-a, tj. pokrenuli aktivnosti na osnivanju stranke. Bilo je to vrijeme velikosrpskih apetita prema Hrvatskoj, prekrajanja granica Virovitica-Karlovac-Karlobag, u kojima je trebala biti smještena Hrvatska, a to je bio dovoljan razlog za nas nekolicinu koji smo putem osnivanja stranke željeli sačuvati i zaštiti interese Hrvatske. To su bila teška vremena kada smo radili u okrilju tajnosti, tj. ilegali, jer višestranačje u to vrijeme nije bilo dozvoljeno. No, bez obzira na sve, bila su to ponosna vremena – prisjećajući se dana osnivanja HDZ-a kazao nam je jedan od članova inicijativnog odbora, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a za Virovitičko-podravsku županiju Marko Teskera, koji je iskoristio prigodu i svim članovima čestitao 29. obljetnicu.

– Čast mi je i zadovoljstvo što sam poznavao i imao prilike družiti se tada sa Stjepanom Sulimancem i svim ljudima koji su isto razmišljali. Nikada mi nije bilo žao što sam član stranke. Dapače, i danas nakon 28 godina ponosan sam na sve što smo odradili u interesu hrvatskog naroda. Ponosan sam što sam član jedne stožerne stranke, stranke koja je imala svoje turbulencije, pa i neke od članova koji nisu bili primjereni da bi se s njima mogli ponositi i koji danas nisu više s nama. No mi koji smo ostali i dalje širimo i živimo ideje dr. Franje Tuđmana, kao stranka koja je stvorila Hrvatsku zajedno s našim hrvatskim braniteljima… – rekao je M. Teskera.

Osnivačka skupština HDZ-a održana je 4. ožujka 1990. godine u dvorani Kazališta Virovitica, a na prvim višestranačkim izborima HDZ je ostvario uvjerljivu pobjedu. Od tada do danas Hrvatska demokratska zajednica prerasla je u najznačajniju političku stranku na ovim prostorima te je pokretač svih gospodarskih i društvenih kretanja u gradu Virovitici i susjednim općinama.

(www.icv.hr, foto: arhiva)