U Starom Gracu obilježena 29. obljetnica osnivanja i rada HDZ-a Općine Pitomača

U obnovljenom Društvenom domu u Starom Gracu u petak, 1. veljače, svečano je obilježena 29. obljetnica osnutka i rada Hrvatske demokratske zajednice općine Pitomača. Obljetnici su, između ostalih, nazočili predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, saborski zastupnik Josip Đakić, župan virovitičko-podravski i član predsjedništva HDZ- a Virovitičko-podravske županije Igor Andrović te njegovi zamjenici Marijo Klement i Darko Žužak, predsjednik Općinskog odbora HDZ-a i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić te njegov zamjenik, ujedno i predsjednik Temeljnog ogranka HDZ-a Stari Gradac Marin Aragović, predsjednik Županijskog odbora Mladeži HDZ-a Virovitičko- podravske županije Marko Zelenika i predsjednica Općinske organizacije Mladeži HDZ-a općine Pitomača Petra Ratajec, brojni predsjednici i zamjenici gradskih i općinskih odbora HDZ-a, zamjenici gradonačelnika te općinski načelnici i njihovi zamjenici.

Nakon uvodnog iznenađenja, filma snimljenog 1990. godine koji je nazočne podsjetio na dane osnivanja HDZ-a u ovom kraju, prisutne je u ime domaćina pozdravio predsjednik Temeljnog ogranka HDZ-a Stari Gradac i zamjenik načelnika općine Pitomača Marin Aragović. Predsjednici županijske i općinske Mladeži HDZ-a Marko Zelenika i Petra Rratajec također su se obratili prisutnima izrazivši sreću što se mladež okupila u velikom broju te istaknuli kako je to dokaz koliku potporu HDZ ima u općini Pitomača.

O radu Općinskog odbora HDZ- a Općine Pitomača govorio je njegov predsjednik i načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić, prisjetivši se početaka osnivanja Općinskog odbora i njegovog rasta kroz proteklih 29 godina. Istaknuo je kako općinski HDZ sve ove godine radi na poboljšanju standarda svojih žitelja.



– U ovom svečarskom trenutku ne osjećam potrebu detaljno govoriti o projektima na kojima radimo i koje realiziramo, no želim istaći da će njihova realizacija imati vidljiv, mjerljiv i nadasve pozitivan utjecaj na gospodarstvo, na odgoj i obrazovanje, komunalnu infrastrukturu, kulturu, šport, poljoprivredu i turizam, kao i investicijsku klimu u našoj općini. Uvjeren sam da su projekti na kojima radimo dobro sjeme i da će iz njih niknuti bogata berba – istaknuo je Grgačić naglasivši važnost svih članova u realizaciji planova.

– Želim istaći nemjerljiv i plodonosan doprinos svakog našeg člana, od vas veterana do vas nesputana mladeži, u realizaciji planiranih aktivnosti. Naravno da je časno, ali je i zadovoljstvo raditi s vama dragi prijatelji i na tomu vam hvala. Kroz naš rad pokazujemo i dokazujemo da nismo stranka uniformiranih mišljenja, već da smo otvoreni za sve ideje, prijedloge i mišljenja, ali da smo isto tako jedinstveni u realizaciji dogovorenih ciljeva. I to je naša snaga, snaga kojim smo dobili gotovo sve utakmice i kojom ćemo dobiti one što nam slijede – zaključio je Grgačić.

Nazočnima se obratio i župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– Rejting Hrvatske demokratske zajednice svakodnevno neupitno raste jer ljudi prepoznaju tko je odgovoran i radi, a tko „prodaje maglu“ i populizam te ne nudi nikakva rješenja i nikakvu alternativu. HDZ sigurno danas nema alternativu, nema stranke koje su joj ravne, a isto tako nemaju ljude koji mogu voditi ovu općinu, ovu županiju i ovu državu kako to mogu odraditi ljudi iz HDZ-a – istaknuo je Andrović dodavši kako je stranka do polovice svoga mandata ostvarila većinu projekata obećanih u kampanji.



– To se sve očituje kroz ulaganja u zdravstvo, u poljoprivredu ponajviše kroz sustave navodnjavanja, u gospodarstvo kroz poduzetničke inkubatore, ulažemo u školstvo i osiguranje kvalitetnih uvjeta našim učenicima i studentima – rekao je Andrović, istaknuvši kako se nada da će brza cesta, čiji će sastavni dio biti i čvor Pitomača, biti kruna mandata i mukotrpnog rada po čemu se HDZ razlikuje od drugih stranaka.

Nazočnima se obratio i Josip Đakić te ih u svom govoru podsjetio na dane osnivanja, posebice kako bi mladima naznačio koliko je hrabrosti, muke i truda uloženo u obranu zemlje, izlazak iz komunističkog sustava te izgradnju razrušene zemlje.



– Budućnost je u obrazovanju budućih generacija što se na području naše županije vidi kroz izgradnju više od 30 škola i visoke škole koja će uskoro postati veleučilište. Danas imamo mlade načelnike, ravnatelje, mladog župana, dolaze nove generacije na što smo ponosni i učinit ćemo sve da zaustavimo odlazak mladih iz naše domovine – istaknuo je Đakić, osvrnuvši se na važnost brze ceste k razvitku Virovitičko-podravske županije.

– Žao nam je što je prošla vlast, na čelu s SDP-om, okrenula brzu cestu prema Koprivnici i Križevcima, a ne prema nama. Nemamo mi ništa protiv toga da cesta ide do Koprivnice ,no sada kada se radi na tome da uskoro dobijemo cestu koja život znači HDZ je jedina garancija da će brza cesta doći do nas – zaključio je Đakić. (hdz-vpz.com)