FOTO Lavice najbolje u 2. ligi Sjever: U derbiju sezone kolo prije kraja osiguran naslov prvakinja

Rukometašice 1234 Virovitice domaćom pobjedom 28:27 nad glavnim konkurentom za naslov prvakinja Bjelovarom II, kolo prije kraja natjecanja osigurale su naslov prvakinja.

Prije današnje utakmice, ekipe 1234 Virovitice i Bjelovara II bile su bodovno izjednačene. Virovitičkim rukometašicama za potvrdu naslova prvakinja odgovarala je samo pobjeda, dok je Bjelovarkama i neriješen rezultat davao prednost u borbi za naslov.

Prvih desetak minuta gošće su imale prednost od jednog zgoditka. U 10. minuti Lavice su prvi puta povele (4:3) te su do odmora prednost povećale na dva zgoditka 15:13. U drugi dio odlučnije su ušle Bjelovarke i uspjele izjednačiti rezultat. I od tog trenutka igralo se gol za gol. Dvadesetak minuta prije kraja utakmice gošće koriste neinventivnu igru Lavica u napadu i ponovno vode 20:19.

Vrlo brzo Lavice ponovno preuzimaju kontrolu rezultata i utakmice i prednost ne ispuštaju do kraja. Međutim, to nije bilo lako jer se rukometašice iz Bjelovara nisu predavale do posljednjeg trenutka. Domaće igračice u jednom trenutku imaju tri gola prednosti (24:21), ali se ona brzo istopila na +1 (25:24). U tom trenutku na scenu stupa Iva Biuk s dvije svoje obrane, koje njene suigračice koriste u napadu. Rukometašice 1234 Virovitice četiri minute prije kraja imaju 28:24. Gošće su nakon nekoliko domaćih grešaka uspjele doći na minimalan zaostatak, ali više od toga nisu uspjele.

Slavlje je moglo početi, osiguran je naslov prvakinja. Pred virovitičkim rukometašicama je još posljednje kolo, kada se za 14 dana gostuje kod Baranje u Belom Manastiru, ali naslov prvakinja već je osiguran. Čestitamo.

1234 Virovitica: Mustač, Hrvoić 2, Jezerčić, Veršec, Đud 3, Blažev, Hudoletnjak 9 (1), Maja Biuk, Medved 2, Zupčić, Bardić, Prpić 5, Deskar 7 (2), Oštrić, Miklić i Iva Biuk (13+0). Trenerica: Zdenka Premužić.

Sedmerci: 5 (3)

Isključenja: 4 minute (Hudoletnjak i Medved po dvije minute).

(www.icv.hr, mš, foto: M. Rođak)