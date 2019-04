IZ MOJE OPĆINE Načelnik Đuro Bukvić: Svi projekti nemaju smisla ako naselja ostaju prazna, zato radimo na stvaranju preduvjeta za ostanak mladih

Općina Lukač, kako ističe načelnik Đuro Bukvić, zasigurno je jedna od vodećih općina, ne samo na prostoru županije Virovitičko-podravske nego i Republike Hrvatske po broju pravnih osoba na svome teritoriju. Svaki poduzetnik na području općine Lukač dobrodošao je, a ono što Općina Lukač nudi je stopostotno oslobađanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Na njezinom području smjestile su se neke od respektabilnih tvrtki: Gradba, Prajo & Co. Nikola, Zea, pilana Ivča, Ledina, Romić Promet, Stolarija Samardžija, te najveća, prva i jedina Tvornica začinske paprike u Republici Hrvatskoj, koja ima šezdeset zaposlenih u tvornici, u sezoni dodatnih tridesetak s nizom kooperanata.

Veliki je to broj tvrtki na jednom području. Kakva je situacija s brojem zaposlenih u općini Lukač?

U svakom našem naselju postoji barem jedna tvrtka i upućujem zahvalu svim našim gospodarstvenicima na svakom radnom mjestu. Nisu otpuštali radnike, naprotiv, išli su u povećanje plaće. U ovom trenutku gospodarstvenici ne mogu naći dovoljno osposobljenih radnika. Što se tiče nezaposlenosti u općini Lukač, mislim da je i programom Zaželi ciljana skupina žena došla do radnog mjesta i to ciljana skupina žena koje, nažalost, najteže dolaze do posla. Ovih dana raspisujemo natječaj za javne radove, tako da se svi koji su nezaposleni mogu javiti u općinsku upravu i podnijeti zamolbu.

Odredili ste veliki broj infrastrukturnih projekata na području vaše općine, neki su u pripremi, za neke odobrenje još čekate, što biste izdvojili?

Ima tu puno projekata… Potpuna adaptacija doma u Ritu, Breziku i Budrovcu, šetnica u Gornjem Baziju pri kraju je, sportski objekt u Turanovcu, očekuje nas energetska obnova doma u Dugom Selu Lukačkom, nogostup naselja Lukač, sportski objekt Gornje Bazije, pravimo makadamske ceste i još veliki niz projekata, a sve na dobrobit stanovnika Općine Lukač.

Projekt aglomeracija Virovitica, u koji je uključen i dio vaše općine završen je, no očekujete drugi dio aglomeracije u suradnji s Općinom Špišić Bukovica.

Što se tiče aglomeracije, moram reći da nisam zadovoljan. Aglomeracija Virovitica – općina Lukač –Špišić Bukovica krenula je 2008. godine, mi smo je lani završili, dugo to traje. Zašto sam rekao da nisam zadovoljan? Najavili smo aglomeraciju u dva dijela, znači aglomeracija Kapela Dvor – Turanovac – Bušetina – Okrugljača s našim partnerom iz Špišić Bukovice, i drugi dio aglomeracije Dugo Selo – Dugo Selo Lukačko – Bačevac – Gradina – Suhopolje. Međutim, građevinske dozvole imamo, imamo sve spremno, i općine i tvrtka Virkom, a ovih dana očekujem da ćemo odraditi razgovore s generalnim direktorom Hrvatskih voda gospodinom Đurokovićem da vidimo gdje ćemo aplicirati i te dvije aglomeracije.

Ulažete puno u infrastrukturu, mlade, djecu… ali se nekako stječe dojam da vam je sport na srcu.

Cijeli sam život sportaš, nogometaš, kao igrač, kao predsjednik kluba u četiri-pet navrata, predsjednik županijskog saveza u četiri navrata, dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza u tri navrata, sad sam član Izvršnog odbora…. Na području općine Lukač pripremamo jedan novitet, a to je Škola nogometa. Već u svibnju raspisali bismo javni poziv prema našim roditeljima, održali sastanke, jer u ovom trenutku 40-ak naše djece polaznici su neke od škola nogometa. Jednostavno želimo našu djecu okupljati bliže, smanjiti troškove roditeljima i organizirati sve u našoj općini. Svi naši klubovi imaju stopostotno financiranje, što znači plaćenu vodu, struju, plin, kotizacije, članarine prema Savezu, suce delegate s plaćenim porezima, prirezima, sa svime onime što slijedi. Ove smo godine napravili iskorak tako da klubovi sami odlučuju o svojim novcima.

Što je s drugim udrugama na području općine?

Pa evo, između svih udruga, istaknuo bih najaktivniju, Udrugu umirovljenika općine Lukač, jer su stvarno najaktivniji, najbrojniji, najveći, broje više od 200 članova, bar dva puta mjesečno organiziraju druženja. Tu su i kulturno-umjetnička društva, Udruga žena Gornje Bazije, Športsko-ribolovno društva, i svima njima Općina Lukač stoji na raspolaganju i pomaže u njihovom radu. Vremena su teška i smatram da mi kao jedinica lokalne samouprave moramo učiniti sve kako bismo pomogli svakom našem stanovniku. Svi projekti, plinofikacije, kanalizacije, društveni domovi, nemaju smisla ako naselja ostaju prazna. Želimo stvoriti osnovne uvjete i preduvjete da naši mladi ostanu živjeti na ovom području. Jedna od tih mjera za ostanak mladih je raspisivanje natječaja za državno poljoprivredno zemljište. Vjerujem da će Općina Lukač biti prva u Republici Hrvatskoj koja će krenuti već početkom svibnja u raspisivanje natječaja za državno poljoprivredno zemljište kojim gospodari. Natječaj je planiran na 25+25 godina, što je jedna sigurnost za mlade i želimo da upravo oni dođu, sukladno Zakonu i svim kriterijima i uvjetima, do određenih površina zemlje jer to je jedna demografska mjera koja će zasigurno ostaviti te mlade na našim poljoprivrednim površinama. (www.icv.hr, bg)