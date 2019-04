Košarkašice virovitičkih “Brlića” najbolje u regiji Istok i putuju na Prvenstvo Hrvatske

Košarkašice Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica u kategoriji petih i šestih razreda u Đakovu su ostvarile plasman na završnicu Državnog prvenstva školskih sportskih društava.

Za ovaj uspjeh nakon pobjede na županijskom natjecanju bilo im je nužno osvojiti prvo mjestu i na turniru na kojem su nastupile najbolje košarkašice osnovnih škola iz pet slavonskih županija. U polufinalu su pobijedile vršnjakinje iz Školskog sportskog društva Mladost iz Đakova, pobjednice Osječko-baranjske županije, rezultatom 43:7. Ništa manje upečatljiva nije bila niti pobjeda u finalu nad košarkašicama Osnovne škole Ivana Kozarac iz Županje, pobjednicama Vukovarsko-srijemske županije, rezultatom 33:6.

Na ovaj impresivan način djevojke trenera Gorana Kozlingera ponovile su prošlogodišnji uspjeh i plasirale se na završnicu Državnog prvenstva školskih sportskih društava koje će se održati od 2. do 4. lipnja u Vinkovcima. Prošle godine za malo im je izmaknula medalja, no s obzirom na prikazanu igru ove godine postoji realna šansa da djevojke ostvare najveći uspjeh školske ženske košarke kako svoje škole tako i svih škola na području Virovitičko-podravske županije, a to je osvajanje medalje na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava.

Za “Brliće” su nastupile: Lucija Cindrić, Lana Cindrić, Iva Kurjančić, Ema Marjanović, Ena Ištvanović, Tihana Majetić, Lea Ivačić, Nika Gverić i Tia Keserica.

