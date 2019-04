Mislav Spajić ponovno brončani na prvenstvu Hrvatske u karateu za mlađe uzraste

Proteklog vikenda u Ivankovu je održano prvenstvo Hrvatske u karateu za mlađe uzraste.

Na njemu su sudjelovali brojni članovi Karate kluba Virovitica. U kategoriji mlađih kadetkinja do 55 kg, Tara Nicole Bonačić, nakon pobjede u prve dvije borbe gubi u repasažu za 3. mjesto, pa se tako morala zadovoljiti 7. mjestom. Lucija Knežević, u istoj kategoriji, izgubila je prvu borbu i ostala bez prava daljnjeg nastupa.

U učeničkoj konkurenciji do 45 kg nastupio je Jakob Đebro. U prvom kolu bio je slobodan. S pobjedama u drugom i trećem kolu ušao je u borbu za ulazak u finale. U toj borbi bilo je dosta nejasnoća kod odluka sudaca. Na kraju je suparnik, iako manje aktivan i borben, uspio pobijediti Jakoba s minimalnom razlikom. U nastavku natjecanja Jakob sudjeluje u repasažnim borbama. Tu je podlegao velikom pritisku i ponovno je izgubio, pa je tako ostao bez značajnijeg plasmana, zauzevši 8. mjesto.

U učeničkoj konkurenciji do 34 kg nastupio je Noell Široki, koji je izgubio u prvoj borbi bez prava daljnjeg nastupa. Noell se inače karateom bavi nešto više od godinu dana, ali je ipak svojom marljivošću zaslužio odlazak na državno prvenstvo.

U učeničkoj konkurenciji do 34 kg Mislav Spajić uspio je obraniti broncu osvojenu 2018. godine. Mislav je radio dobro sve do borbe za ulazak u finale, koju je izgubio, dok je u repasažu za 3. mjesto pobijedio, pa je tako ponovio prošlogodišnji uspjeh osvojivši 3. mjesto i brončanu medalju.

Marija Knežević je u konkurenciji mlađih učenica do 28 kg zauzela 7. mjesto. U mlađim kadetima nastupio je Chris Malčec u kategoriji do 41 kg. Chris je imao šanse i za finale i za osvajanje 3. mjesta u repasažnoj borbi, no zbog prevelike treme nije slušao upute trenera s klupe pa se na kraju morao zadovoljit 5. mjestom.

Slično je prošao i prošlogodišnji prvak Hrvatske Nikola Gondi u kategoriji +57 kg, koji je pobijedio prvu borbu, no u nastavku zbog prevelike treme i nesigurnosti gubi 2. borbu, a time i pravo daljnjeg nastupa.

Na turniru do 57 kg nastupio je i Domagoj Kesak, koji se vratio krajem veljače u Karate klub Virovitica. Budući da se vratio nakon završetka prijelaznog roka, morao je nastupati za Hrvatski karate savez. Domagoj je odradio disciplinirano i dobro, no još mu malo nedostaje da bude u vrhu svoje kategorije.

