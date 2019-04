NIJE GOTOVO, STIŽE NOVI VAL Tuča i velika količina kiše u kratkom vremenu pogodile županiju

Tijekom današnjeg poslijepodneva veći dio Virovitičko-podravske županije zahvatilo je prvo ovosezonsko izraženije grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom. Najgora situacija bila je nad područjem istočnog dijela županije te rubnih dijelova grada Virovitice gdje je palo i najviše oborina.

Na području grada Virovitice u protekla dva sata palo je 30 milimetara oborine, a temperatura zraka se u kratkom vremenu spustila na svega 12°C. Tako je u samo dva sata palo čak 46% ukupne travanjske količine kiše, a nad područjem grada udarilo je oko 500 munja.

Zbog velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenskom roku došlo je do poplava. No, s oborinama još nije gotovo, novi val dolazi s istoka, a promjenljivo nestabilno vrijeme uz kišu i grmljavinske pljuskove lokalno obilnije očekujemo do petka kada će i zahladnjeti, a u višim predjelima županije očekujemo i snijeg.

Prema pristiglim fotografijama čitatelja, velika količina tuče pala je u virovitičkom prigradskom naselju Taborište, a velika količina vode stvara probleme kako u središtu Virovitice tako i u ostatku grada. (www.icv.hr, ml; kp)