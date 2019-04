NOVI LABORATORIJ Analizu hormona i tumorske markere za pluća pacijenti će moći napraviti u virovitičkoj bolnici

Uz nove dnevne bolnice, opremu za odjele pedijatrije, kirurgije, oftalmologije i interne, pacijenti Opće bolnice Virovitica dobit će još kvalitetniju uslugu novim Medicinsko-biokemijskim laboratorijem. Riječ je o projektu „Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica“, vrijednom 50 milijuna kuna, a koji je u stopostotnom iznosu financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i koji će za nekoliko razina unaprijediti postojeću te omogućiti novu, kvalitetniju medicinsku uslugu pacijentima koji gravitiraju virovitičkoj bolnici, a liječnicima i medicinskom osoblju bolje uvjete i opremu za rad.

SVI NALAZI U JEDNOM DANU

Da je Medicinsko-biokemijski laboratorij iznimno važan dio bolničkog kompleksa, potvrđuju već i same brojke. Prije tridesetak godina njegove usluge koristilo je u prosjeku stotinjak pacijenata dnevno, dok se danas taj broj kreće između 350 i 550 pacijenata, ističe Samy Tayfour, spec. med. biochem., voditelj Odjela za Medicinsko-biokemijski laboratorij Opće bolnice Virovitica. Stotinjak njih dođe samo za vikend, a laboratorij radi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.



– Jedan smo od rijetkih laboratorija u Hrvatskoj koji svaki dan pacijentima radi sve vrste analiza. Od primarnih do specijalističkih – biokemijskih i imunokemijskih, hematoloških, do urina. Nemamo sustav naručivanja. Pacijent koji danas dođe s uputnicom, bit će i obrađen, a nalazi su gotovi isti dan. Razlog je to zbog kojeg nam s uputnicom dolaze i pacijenti iz drugih sredina, pa i Zagreba, gdje se na specijalistički nalaz čeka i po tjedan-dva. Ovdje čekaju najviše pet sati – objašnjava Samy Tayfour.

Sustav je informacijski povezan s liječnicima primarne zdravstvene zaštite koji uvid u nalaz svojeg pacijenta imaju onog trena kad je gotov u laboratoriju. To pravilo vrijedi za sve nalaze pacijenata s područja Virovitičko-podravske županije. Pacijenti koji dolaze vaditi krv u Viroviticu iz drugih sredina svoj specijalistički nalaz mogu dobiti i putem elektroničke pošte, uz pismeni pristanak.

PRISTUPAČNIJI PACIJENTIMA

Posla je svaki dan puno, ujutro je uvijek gužva u čekaonicama. Uz pacijente koji vade krv za redovne kontrole, uvijek je i određen broj onih kojih dolaze po hitnom postupku, tijekom cijelog dana, pa je pacijenata još i više. Novi laboratorij koji će se nalaziti u novoizgrađenim prostorima omogućit će i zaposlenicima i pacijentima bolje radne uvjete.

– Zbog gužve, zna se dogoditi da netko od pacijenata svoj red mora čekati vani, na kiši. Nova i veća čekaonica riješit će taj problem. Bolji pristup imat će i osobe s invaliditetom kao i pacijenti koji na vađenje krvi dolaze u krevetu – kaže S. Tayfour.

Budući da je virovitički bolnički Medicinsko-biokemijski laboratorij jedini koji radi 24 sata dnevno na potezu od 80 kilometara, u njemu je dvostruki sustav opreme i uređaja. U slučaju kvara jednog, drugi je uvijek spreman preuzeti funkciju – pacijenti ne mogu čekati. Na sadašnjem prostoru to znači i skučene radne uvjete, pa se tridesetak zaposlenika raduje novim, većim prostorima za rad. Novi prostor proširit će i vrstu usluge, vijest je to koja će obradovati sve one koji su na određene pretrage morali putovati u veće sredine, poput Koprivnice, Zagreba ili Osijeka.

– Ubuduće planiramo povećati cjelokupnu platformu za analizu ženskih hormona, kao što je progesteron, testosteron, DHEA, aldosteron i drugi. Riječ je o analizi koja je jako važna u slučaju kada osoba ne može začeti, kada ima problema s ciklusom i kada hormoni igraju glavnu ulogu kod određene bolesti ili stanja. Zasad pacijentice najčešće putuju u druge gradove, a ovako će imati mogućnost u Virovitici izvaditi krv i brzo dobiti rezultate – zadovoljno kaže S. Tayfour. Uz analizu većeg broja hormona, novi će laboratorij u budućnosti omogućiti i nove analize vezane za specijalistiku, kaže naš sugovornik. Tumorski markeri samo su jedan od primjera.

– Možemo uvesti CYFRA 21-1 za tumor pluća, koji je, nažalost, u porastu. Kod muškaraca je, nakon tumora prostate, to druga najzastupljenija vrsta tumora kod koje je jako važno što ranije otkriti ga i tako omogućiti veće šanse za preživljavanje. Budući da već imamo široku platformu osnovnih analiza, specijalističke analize omogućavaju nam prostor za poboljšanje i proširenje usluga u budućnosti – objašnjava S. Tayfour.

NALAZ KRVI NIJE UVIJEK DOVOLJAN POKAZATELJ BOLESTI ILI STANJA

Krvni nalaz nije uvijek jedini indikator bolesti ili stanja, upozorava naš sugovornik jer i u slučaju nekih tumora nalaz krvi može biti uredan. Liječnik specijalist zato u svakom slučaju uz vađenje krvi, pa i tumorske markere, uvijek mora imati i dokaz više iz neke druge pretrage, bilo da je riječ o ultrazvuku, MR-u, CT-u, rendgenskoj snimci, a kako pacijentu ne bi u startu dao nepotpunu ili krivu dijagnozu.

– U 20 posto slučajeva krvni nalaz može biti lažno pozitivan, što može značiti da će na 1000 pacijenata njih oko 200 na temelju tog nalaza moći zaključiti da imaju, npr. određeni karcinom. To je prebolno za pacijenta, čuti takvu informaciju, kao i slučaj u kojem se nalaz pokaže negativnim, pa se pacijent uputi kući kao zdrav, a zapravo boluje od teške bolesti. Zato je nužno da liječnik, pogotovo specijalist, iskoristi sve mogućnosti koje ima na raspolaganju kako bi detaljno analizirao pacijentovo stanje i iz više izvora dobio potvrdu bolesti i dijagnoze, a ne samo putem vađenja krvi. A što se tiče samih pacijenata, osobito kod iščitavanja nalaza, moram napomenuti kako je najbolje biti što dalje od interneta i za sva se pitanja obratiti isključivo svojem liječniku – smatra Samy Tayfour.