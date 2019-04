OBLJETNICA KUMOVA Danas na vojarni možete razgledati moćan Kiowa Warrior izvidnički helikopter

Jedna od vojnih atrakcija koje građani mogu razgledati u povodu 25. obljetnice 81. gardijske bojne Kumovi u Virovitici je i moćan helikopter Kiowa Warrior, a koji je na prostor bivše vojarne, u blizini hale za Viroexpo, sletio danas (petak) oko podneva. Put od Zadra do Virovitice, uz stajanje zbog goriva u Zagrebu, prevalio je za jedan sat i pedeset minuta.

Laki borbeno-izvidnički helikopter, prava zvijezda među letjelicama, odmah je privukao brojne građane, a koji ga za ovu prigodu mogu razgledati do sumraka te o njegovim specifikacijama i mogućnostima razgovarati s iskusnim vojnim pilotima.

Gdje god se pojavi – bilo da je riječ o vježbama s tenkovskom bojnom ili obljetnicama poput ove, helikopter privlači brojne znatiželjnike svih generacija. – Najčešće ih zanima što je to na vrhu helikoptera, svojevrsna kugla, po kojoj je baš prepoznatljiv – susretljivo nam objašnjava jedan od pilota (čiji identitet neka ostane tajan, op.a.), dodavši da je riječ o kugli u kojoj se nalazi važna, suvremena oprema, a pomoću koje ovaj helikopter američke proizvodnje izvršava svoju najvažniju zadaću – biti izvidnicom na terenu.

-Unutar „kugle“ su senzori, TV kamera, infracrvena odnosno termalna kamera, oprema pomoću koje i danju i noću možemo vidjeti sve što se zbiva oko helikoptera i na relativno velikoj udaljenosti od helikoptera. Na taj način prikupljamo informacije i šaljemo ih našim snagama u smislu izviđačkog djelovanja – objašnjava nam naš sugovornik.

Konkretno, helikopter u kojem su pilot i kopilot zahvaljujući kamerama i senzorima može u krugu od nekoliko kilometara dobiti važne informacije.

– Sustavi su usavršavani i modernizirani i sada je moguća prepoznatljivost ljudi na udaljenostima do otprilike pet kilometara, gdje možemo razaznati ljudski oblik, da li ima naoružanje kod sebe i što radi. To je maksimum. Optimum koji koristimo je dva do tri kilometra, na kojima možemo nekoga uočiti, a da smo relativno nečujni. Možemo uočiti osobu, nosi li oružje, nalazi li se negdje u tom krugu neprijateljsko vozilo ili neka druga prepreka – objašnjava nam naš sugovornik, dodavši da se isti uvjeti odnose i na mrkli mrak, budući da je helikopter opremljen termalnim kamerama, pri čemu piloti koriste specijalne naočale. Važno je napomenuti da u tom radijusu ovaj helikopter ujedno ostaje „ispod radara“.

Brza i mala leteća izvidnica ne služi samo za prikupljanje važnih informacija – sa sobom donosi i strojnicu kalibra 12,7 milimetara i navođenje raketama kalibra 70 milimetara, namijenjene za protupješadijsku borbu i lako oklopljena vozila i objekte. To je najčešće drugo pitanje, nakon kugle, sa smiješkom nam odgovara vojni pilot, koje će postaviti zainteresirani građani prilikom obilaska helikoptera. Odgovor će biti da je helikopter opremljen naoružanjem, ali da mu ono služi isključivo kao zaštita.

Pogledu iz ove letjelice mogu se diviti samo iskusni vojni piloti, koji su prošli pet godina edukacije pri Fakultetu prometnih znanosti i gdje su u sklopu posljednje godine fakulteta imali letačku obuku, a u okviru koje su se obučavali za pilote aviona i pilote helikoptera. (www.icv.hr, mlo, foto: L. M. Hock, E. Aragović, M. Lovrenc)