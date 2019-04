OBLJETNICA KUMOVA Pogledajte koja vojna vozila, opremu i atrakcije možete posjetiti još danas u centru Virovitice

Tenk, haubice, promatračku postaju, oružje i vojnu opremu domaće proizvodnje izbliza i osobno i danas (subota) su došli vidjeti, isprobati i istražiti brojni građani u centru Virovitice. Najviše je bilo obitelji s malom (i velikom) djecom, kojima su među najatraktivnijim izlošcima Taktičko-tehničkog zbora HV-a i dalje bili tenk, ali i razno oružje te vojnička oprema.

U drugom danu svečanog obilježavanja slavne 81. gardijske bojne “Kumovi”, oduševljenje građana vojskom i vojnom opremom ne jenjava. Jučer (petak) su strpljivi vojnici staloženo odgovarali na brojna pitanja građana vezana uz vozila, naoružanje, treninge, specifikacije opreme i slično.

POGLED IZBLIZA

– Ne znamo koliko smo djece podignuli na tenk u samo jednom danu, vjerojatno je svako dijete u krugu od 40 kilometara dovelo roditelje da ga vidi – sa smiješkom nam pričaju neumorni vojnici, koje su djeca, zbog toplog i otvorenog pristupa zavoljela “na prvu”. Pričaju nam kako su jučer neki išli i po četiri, pet puta u tenk, samo da otkriju detalj koji im je možda promaknuo u prijašnjim obilascima i istraživanju. Vojnike to raduje, kažu, jer je cilj ovakvih zborova upravo otvoriti se javnosti i pokazati da su “obični” ljudi.

Nadalje, mnogi su i danas zavirili u “oči” koje navode topničku paljbu. Riječ je o suvremenoj izvidničkoj vojnoj opremi i vozilu, GONIOLIGHT, digitalnoj promatračkoj postaji. Građani su bili oduševljeni jednostavnošću i preciznošću laserskog daljinomjera, koji objekt može detaljno pozicionirati na udaljenosti od čak 25 kilometara po danu, uz točan kut, dok po noći posebna oprema omogućuje preciznost u rasponu od 10 kilometara.

Oni koji su bacili pogled kroz daljinomjer, a zatim i na podatke na tabletu, osobno su se uvjerili u njegove mogućnosti, uz obrazloženje kako se informacije prenose na vozilo, a zatim i kako ih koristi “zvijezda napada”, samohodna haubica PZH 2000, a koja će s lakoćom prijeći ne samo lake bunkere i žičane ograde, nego i pravo minsko polje.

-Cijela obitelj, uključujući djecu od dvije i sedam godina, došla je vidjeti opremu i vozila, prošli smo sve, a najviše su nam se svidjela oklopna vozila. U nekima su se djeca fotografirala, bilo im je baš fora – kaže Virovitičanka Elvira T. Pohvaljuje ovaj način prezentacije vojne opreme, smatrajući da su građani zainteresirani za sve vezano uz vojsku, no da nemaju često priliku ovako, iz prve ruke, vidjeti, isprobati i saznati sve što ih vezano uz tu temu zanima.

– Djeci i nama je to velika atrakcija, a moram napomenuti kako se ne sjećam da sam ikad imala priliku vidjeti sve ovako, otvoreno. Imam dojam da se sva priča oko vojske nekako držala sakrivenom, pa je zaista super ova cijela akcija – naglašava zadovoljno mama Elvira.

SVE HRVATSKO, OD ČIZAMA DO KACIGE

Gužva je bila i na šetnici ispred Gimnazije Petra Preradovića, gdje su pod šatorima posjetitelji mogli razgledati oružje, bespilotne letjelice i vojnu opremu. Djeca i odrasli isprobali su kako u rukama “leži” oružje američke, a kako hrvatske proizvodnje. Najviše interesa bilo je za hrvatsku pušku i pištolj, doznajemo.

Uz njih, vojnici su ponosno svakom naglašavali važnost hrvatske proizvodnje kod suvremene opreme, koju vojnici koriste svaki dan, ali i u posebnim misijama. Građani su mogli isprobati pustinjsku opremu – pancirku, borbeni ranac i kacigu te pušku i pištolj, uz informacije kako oprema izdržava sve uvjete, od pustinjskog pijeska, preko nezaustavljive kiše i vjetra pa do gotovo polarnih zima.

Nekima je ovo bio samo još jedan dokaz da za budućnost gledaju u pravom smjeru i da sve ono što su mogli “izguglati” ili saznati preko poznanika još bolje izgleda u stvarnosti. Među njima je Gabrijel Pokupić (20) iz Virovitice. Što hrvatska vojska ima od naoružanja bilo je glavno pitanje zbog kojeg je došao obići TT zbor, ali je pritom i isprobao kakav je osjećaj nositi hrvatsku pušku, pištolj, ali i opremu.

– Inače sam zainteresiran za vojna pitanja, pa mi je ovo danas stvarno posebna prilika da sve vidim i saznam, a moram priznati da mi se jako sviđa i da me sve više privlači da se prijavim u hrvatsku vojsku – odaje nam Gabrijel koji kaže kako mu se od svega viđenog najviše dojmila oprema i borbeno oklopno vozilo “Patria”. – Jako mi se sviđa, unutra je zapravo baš udobno – sa smiješkom nam je poručio.

No nisu samo građani zadovoljni i sretni što su imali prilike razgledati opremu i vozila i pitati vojsku sve što ih zanima. Vojnici ističu kako su ih Virovitičani, ali i svi oni koji su im u dva dana pristupili i s kojima su razgovarali, dočekali otvorena srca, s puno znatiželje, ali i poštovanja. To ih je iskreno dirnulo pa će sve to, između ostalog, kao posebno sjećanje na 25. obljetnicu 81. gardijske bojne ponijeti sa sobom, večeras kada budu napuštali naš grad, odali su nam. (www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak i M. Lovrenc)