Oproštaj Viro Virovitice od domaćih navijača za ovu sezonu utakmicom protiv Đakova

Danas (subota) u 19 sati, rukometaši Viro Virovitice se opraštaju od domaće publike za ovu sezonu. U utakmici 25. kola prve lige Sjever, u sportskoj dvorani Tehničke škole igraju s Đakovom.

Gosti iz “Srca Slavonije” sigurni su putnici u drugoligaško društvo. To nije znak domaćim rukometašima za opuštanje. Trener Damir Vašarević želi doći do još jedne prvenstvene pobjede, koja bi njegovu momčad zadržala na trećem mjestu na tablici, gdje bi se mogla zadržati do kraja sezone.

To bi trebala biti pozivnica vjernim navijačima da popune sportsku dvoranu, jer ih očekuje još jedan rukometni spektakl.

(www.icv.hr, mš, foto: ilustracija, M. Šolc)