PROSLAVA NA OTVORENOM ILI IPAK NE? Evo kakvo nas vrijeme očekuje za Praznik rada

Polje sniženog tlaka zraka u danima pred nama i dalje će podržavati nestabilne vremenske uvjete na području Hrvatske ali i Virovitičko – podravske županije. Nezahvalno je prognozirati kada, gdje i koliko će izražene atmosferske nestabilnosti biti. Veća vjerojatnost za povremenu kišu ili pljuskove na području Virovitičko-podravske županije je tijekom ponedjeljka i utorka. Obilnije oborine ipak se ne očekuju.

Tijekom srijede, na Praznik rada, će vjerojatnost nestabilnosti biti još manja što pogoduje prvosvibanjskoj proslavi na otvorenom. Ipak u kasnim poslijepodnevnim satima neka ne iznenadi gdje koji pljusak osobito u brdovitim predjelima županije. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 8°C do 12°C tijekom srijede. Najviše dnevne od 15°C do 20°C tijekom srijede. Vjetar slab do umjeren sjevernih i sjeverozapadnijih smjerova. UV- indeks nizak i umjeren. Tijekom srijede umjeren i visok. (www.icv.hr, kp)