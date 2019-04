RADOVI OKO “BRLIĆA” Rade se kružni tokovi, uskoro kreće postavljanje semafora kod Malog parka

Napreduju radovi na projektu uređenja prometne zone oko Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, a uskoro se očekuje i otvaranje radova na raskrižju ulica S. Radića i T. Ujevića (kod Malog parka), jednom od problematičnijih raskrižja u gradu. Na tom raskrižju gdje se stvaraju velike gužve prilikom dovoza i odvoza djece u školu i na kojem su se do sada dogodile brojne prometne nesreće, bit će postavljen novi semafor koji će ondje uvesti itekako potreban red.

Tvrtka Ceste d.d. Bjelovar sredinom veljače počela je s radovima na spojnoj cesti Berislavićeva – Gundulićeva, gdje se već naziru prvi konačni obrisi cijele trase koja će, kad radovi budu gotovi, omogućiti pješacima, biciklistima i vozačima sigurniji, a nekima i kraći put do škole.

Riječ je o projektu vrijednom 5,1 milijun kuna (bez PDV-a) kojemu je nositelj Grad Virovitica i koji sufinancira Ministarstvo unutarnjih poslova iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa.

Projekt uključuje tri nova kružna toka, spojnu cestu, nogostupe i semafor. Kružni tokovi grade se na mjestu dosadašnjih raskrižja ulica T. Ujevića i P. Berislavića, Ulice S.S. Kranjčevića i P. Berislavića te na ulazu u “Kraševo” naselje – ulice dr. A. Štampara, V. Belobrka i Đ. Basaričeka.

Ulica dr. Andrije Štampara dobit će nogostup na istočnoj strani, koji će uz novi, izgrađen prije tri godine na zapadnoj strani, omogućiti pješacima još sigurniji put do škole i natrag. Novi nogostup, na istočnoj strani, gradi se u Ulici Tome Bakača.

Dosadašnji put koji su pješaci i biciklisti koristili kao prečac do škole, između Ulice P. Berislavića i Ivana Gundulića postaje spojna cesta, a pješaci će moći koristiti nogostup s obje strane, od same škole pa sve do ulaza u “Kraševo” naselje. (www.icv.hr, žđl, mlo, Foto: M. Rođak)