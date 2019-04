Šahovski klub Virovitica završio prvi dio prvenstva treće HŠL Istok na vodećoj poziciji

Šahovski klub Virovitica jučer (nedjelja) je dočekao Šahovski klub Bedem iz Gornjih Bogićevaca, u sklopu 5. kola treće HŠL Istok (grupa C). Ekipa domaćina je dočekala goste s namjerom da nastavi pobjednički niz i zadrži poziciju lidera.

Nakon višesatne, duge i interesantne borbe, domaćini su pojedinačne borbe odradili uvjerljivije nego se itko tome nadao. Kako se radilo o meču u kojem je ekipa domaćina ipak bila favorit, konačan rezultat je ipak iznad očekivanog.

Sastav ekipa s pojedinačnim rezultatima:

Domaći Marko Stipandić došao je do pobjede jednim potezom pješaka u otvaranju. Na drugoj ploči Franjo Vidalina je kao crni odgovarao na manerve i postavljanje bijelog, iste je neutralizirao te je njihova partija završena remije na prijedlog bijeloga. Kao u prošlom kolu, Marko Ivanković u slaganju i postavljanju svojih figura ispleo je mrežu koja je njegovog protivnika dovela do konačne predaje. Lijepa partija je odigrana na 4. ploči gdje Ivan Lijović, kao crni, igra i plete mrežu oko protivnika, da isti ostane iznenađen svojim neizbježnim gubitkom i porazom. Na 5. ploči, jedna lijepa šahovska priča u kojoj se kao bijeli nametnuo Miroslav Golubić, pažljivo i nadasve svrsi shodno te kroz stalni pritisak otvaranjem po H vertikali, uz žrtvu lovca doveo je protivnika do poraza. Na 6. ploči, Goran Kneževića je teže od očekivanog pobijedio, uz napomenu da pobjeda ni jednog trenutka nije bila dovedena u pitanje, tim je ista draža i vrjednija. Goran je svoju bolju poziciju, gradio na sigurnoj obrani, a istu je ojačao odlaskom svog crnog kralja u napad, na polovinu bijelog kralja čime istog dovodi do poraza.

Bila je ovo još jedna pobjeda ekipe ŠK Virovitica, na putu povratka u viši rang natjecanja. Ovom šahovskom utakmicom završen je prvi dio natjecanja, a nastavak slijedi na jesen.

(www.icv.hr, ŠK Virovitica)