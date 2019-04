SUZE RADOSNICE ZA KRAJ SEZONE Lavice u novim dresovima do pobjede 30:27 u Belom Manastiru

U dvadeset drugom, posljednjem kolu druge lige Sjever, rukometašice 1234 Virovitice su pobijedile na gostovanju u Belom Manastiru domaću Baranju 30:27.

Virovitičanke su već imale osiguran naslov prvakinja te su mogle igrati bez opterećenja međutim, u utakmicu su ušle pomalo nervozno i dekoncentrirano, što su iskoristile motivirane domaće rukometašice, koje su većinom u prvom dijelu bile u prednosti. Kod gošći je bilo puno pogrešaka u obrani, a u napadu ih je iskusna domaća vratarka dovodila do očaja. Nervoza je donijela i neka nepotrebna isključenja. Na odmor se otišlo sa solidnom prednošću domaćeg sastava od četiri zgoditka (15:11).

Na početku nastavka serijom 5:1 gošće iz Virovitice izjednačavaju rezultat, već nakon četiri minute igre (16:16). U nastavku virovitičke Lavice su bile u prednosti, ali do posljednjih desetak minuta nisu uspjele stvoriti sigurniju prednost. U tim trenucima prvo odlaze na tri, a na kraju i na četiri pogotka prednosti 30:26. Domaće su do kraja tek uspjele ublažiti prednost. Zasluženo slavlje je moglo početi. Virovitičke rukometašice su se konačno mogle opustiti. Uložen trud i znoj doveo je ekipu do naslova prvakinja. Na kraju je trenerica Zdenka Premužić završila na rukama svojih rukometašica. Potekle su i suze radosnice.

Nažalost, zbog ograničenja u zapisniku i prijevozu, sve igračice nisu bile u Belom Manastiru, ali to ne znači da i one nisu pridonijele uspjehu, a slavlju suigračica će se pridružiti ovih dana u Virovitici.

Treba spomenuti da su Virovitičanke nakon dugog čekanja konačno nastupile u novodizajniranim dresovima s kojima će dodatno promovirati svoj grad. Osnovna garnitura dresova rađena je specijalno za klub u tradicionalnoj narančasto-crnoj kombinaciji.

Za 1234 Viroviticu su igrale: Devald, Dujmović, Veršec, Zupčić 3 (1), Đud 4, Hudoletnjak 8, Maja Biuk 3, Blažević, Blažev, Bardić, Mustač, Prpić, Deskar 12 (1), Oštrić, Miklić i Iva Biuk (13+1). Trenerica: Zdenka Premužić.

Sedmerci: (2)

Isključenja: 10 minuta (Veršec i Đud po četiri minute te Deskar dvije minute).

