Svečano obilježena 29. obljetnica HDZ-a općine Nova Bukovica

U petak 26. travnja svečano i dostojanstveno obilježena je 29. obljetnica osnutka Hrvatske demokratske zajednice općine Nova Bukovica. Prije početka proslave, kod Spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima izaslanstvo Općinskog odbora HDZ-a Nova Bukovica i Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije položili su vijenac i zapalili svijeće. Svijeće su zapalili i kod Spomen obilježja podignutom prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

Svečanost proslave najjače i najvažnije stranke u povijesti Hrvatske ovom prilikom uveličali su i kandidati Hrvatske demokratske zajednice za Europski parlament Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Marijana Balić, Stjepan Ribić, Danijel Marušić, i Stjepan Adanić, a uz mnoge članove i simpatizere, nazočili su joj i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić, članica Županijskog odbora HDZ-a i saborska zastupnica Vesna Bedeković, dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije SAFU Tomislav Petric, članovi Županijskog odbora HDZ-a i zamjenici župana Marijo Klement i Darko Žužak, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a grada Slatine i predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Miran Janečić, u svojstvu domaćina predsjednica Općinskog odbora HDZ-a Nova Bukovica Vinka Bokorni, brojni načelnici općina s područja županije te predsjednici gradskih i općinskih odbora HDZ-a s područja Virovitičko-podravske županije, utemeljitelji HDZ-a s područja općine Nova Bukovica i Virovitičko-podravske županije, ravnatelji institucija s područja Virovitičko-podravske županije, članice Zajednice žena Katarina Zrinski Virovitičko-podravske županije i općine Nova Bukovica, članovi Mladeži HDZ-a županije i općine Nova Bukovica i mnogi drugi uvaženi gosti.

Na početku svečanosti prisutnima su se prvi obratili kandidati Hrvatske demokratske zajednice za Europski parlament. Prvi se predstavio Stjepan Adanić, jedan od utemeljitelja HDZ-a, brigadni general Hrvatske vojske, ratni gradonačelnik Varaždina i bliski suradnik prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana koji je prisutnima naznačio značaj predstojećih izbora te podsjetio da Hrvatska demokratska zajednica od početka ima europsku orijentaciju čemu je i sam svjedočio uz predsjednika dr. Franju Tuđmana te pozvao prisutne da izaberu najbolje one koji vole svoju domovinu, a to su kandidati Hrvatske demokratske zajednice.

Prisutnima su se obratili i Stjepan Ribić maloljetni dragovoljac Domovinskog rata koji je diplomirao i magistrirao na Gregoriani, a doktorirao na Papinskom sveučilištu u Vatikanu. Voditelj regionalnog predstavništva Slavonije i Baranje u Bruxellesu i ravnatelj razvojne agencije Osječko–baranjske županije te Danijel Marušić dugogodišnji uspješni župan Brodsko-posavske županije, doktor znanosti Veterinarskog fakulteta i član hrvatskog izaslanstva u Odboru regija Europske unije.

Oni su govorili o budućnosti Slavonije u kojoj se trenutno odvijaju brojni EU projekti što je velika prilika za Slavoniju i ne smije se propustiti. Upravo zahvaljujući i EU projektima Virovitičko-podravska županija je danas jedno veliko gradilište i zbog toga su naglasili da nije nevažno tko će nas predstavljati u Europskom parlamentu.

O svom budućem radu u Europskom parlamentu govorila je i sadašnja saborska zastupnica Marijana Balić, ekonomistica iz Vukovara koja je nakon povratka u rodni grad radila na europskim i međunarodnim projektima Vukovarsko-srijemske županije te kao voditeljica projekata Razvojne agencije Hrast. Suosnivačica Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Između ostalog naglasila je da će se zalagati za proširenje Europske unije posebno naglasivši Republiku Srbiju koja prvo mora ispuniti sve obveze prema Republici Hrvatskoj i tek tada će moći pristupiti Europskoj uniji.

Prisutnima se obratila i dugogodišnja saborska zastupnica Sunčana Glavak istaknuvši da su među šest prvih kandidata čak četiri žene. Istaknula je da će se u Europskom parlamentu zalagati za zaštitu naše kulturne baštine kao dio našeg identiteta što se mora podići na višu razinu. Uveli smo Hrvatsku u Europske asocijacije, ali osim zaštite nacionalnih interesa i razvoja gospodarstva putem EU fondova, u Europskom parlamentu Hrvatsku treba učiniti ravnopravnom s tzv. starim zemljama članicama EU između ostalog naglasila je Sunčana Glavak.

Kao nositelj liste govorio je i Karlo Ressler rođeni Našičanin potpredsjednik Mladeži Europske pučke stranke, doktorand na Max Planck institutu za međunarodno i strano kazneno pravo u Freiburgu te koordinator izrade programa HDZ-a za ove europske izbore i savjetnik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića.

– Naša lista se po tri stvari razlikuje od ostalih lista. To su naše demokršćanske, domoljubne i narodske vrijednosti no i europsko opredjeljenje koje je postavio naš prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman. Druga stvar je znanje. Mi smo tim koji posjeduje znanje koje smo stekli kroz provedbu brojnih projekata. Hrvatska je u svoj proračun primila 14,5 milijardi kuna više u svoj proračun nego je uplatila u europski. Slavonija je danas primjer provedbe brojnih projekata koji se bez Europske unije nikada ne bi mogli ostvariti. Treća stvar je vjera u sutra. Govore nam da Hrvatska nema budućnost, da Slavonija nema budućnost no to nije točno. Iako još nismo zadovoljni uvjetima života svih naših stanovnika sigurni smo da možemo izgraditi bolje društvo i pripremiti Hrvatsku i Slavoniju za Europu novih generacija. I zato danas gradimo Hrvatsku za sve generacije – rekao je Karlo Ressler.

U ime domaćina nazočne je pozdravila predsjednica Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice općine Nova Bukovica Vinka Bokorni. Uz branitelje i utemeljitelje posebno je pozdravila kandidate za Europski parlament, ali i sve članove koji su prepoznatljivi u široj zajednici kroz svoj društveno-korisni rad. Naznačila je da sadašnja vlast u općini trenutno provodi one projekte koje je započela vlast na čelu s HDZ-om te zahvalila Virovitičko-podravskoj županiji što nije zaboravila općinu Nova Bukovica. Zahvalila je članovima na dosadašnjem angažmanu kao i izrazila zadovoljstvo učlanjenjem novih članovima koji prepoznaju Hrvatsku demokratsku zajednicu kao jedinu stranku koja može donijeti prosperitet Novoj Bukovici. Na kraju se osvrnula i na izbore za EU Parlament.

– Sigurna sam da su ovo najbolji ljudi koji mogu Hrvatsku predstavljati u Europskom parlamentu i boriti se za hrvatske, a samim tim i naše interese. Želim da i Nova Bukovica uz pomoć Virovitičko-podravske županije dobije projekte koji imaju EU predznak pa svojim glasom pomozimo da nam i naši članovi u EU parlamentu pomognu u njihovoj realizaciji.

Prisutnima se obratio i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović te uz pozdrav nazočnima za 29 godina uspješnog i aktivnog djelovanja izrazio zadovoljstvo velikim odazivom što je dokaz da ljudi u Novoj Bukovici vjeruju Hrvatskoj demokratskoj zajednici i trenutnom vodstvu stranke.

-Hrvatska demokratska zajednica po svim anketama trenutno je najpopularnija stranka u Hrvatskoj. Hrvatska nam danas raste po svim pokazateljima rasta od BDP-a do rasta plaća, a samim tim raste i Hrvatska demokratska zajednica i to je znak da Hrvati vide tko radi, tko ostvaruje brojne projekte. Sretan sam što na obljetnicama srećemo sve više mladih i oni prepoznaju kojim putom ide naša stranka. To nije čudno jer se samo u našoj županiji trenutno radi na 11 vrtića što je važan korak prema ostajanju mladih obitelji na svojim ognjištima – naglasio je Andrović, osvrnuvši se na situaciju u Virovitičko-podravskoj županiji.

– Danas radimo na 20 velikih projekata vrijednih gotovo 400 milijuna kuna. Realizirali smo već u pola mandata gotovo sve projekte koje smo obećali u kampanji. Nažalost, u Novoj Bukovici vlast obnašaju neki drugi, ali to nam ne smije biti prepreka da i dalje radimo na boljitku životnih uvjeta za sve naše građane – konstatirao je na kraju župan Igor Andrović.

Na kraju se prisutnima obratio i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić posebno se zahvalivši kandidatima za Europski parlament što su posjetili Virovitičko-podravsku županiju.

– Prije 29 godina željeli smo slobodu i suverenost, a danas je cilj stvoriti blagostanje kakvo je u drugim državama Europske unije. Čuli smo našeg nositelja liste Karla Resslera i sretan sam što je odredio ciljeve kojima svi trebamo težiti. Danas smo ovdje u jednoj maloj općini i željeli smo da naši budući zastupnici ne zaborave male sredine i sada smo sigurni da neće. Na žalost u ovoj općini više nismo na vlasti i moram naglasiti da aktualna vlast u ovoj općini nema viziju niti kontakt s vlasti niti na regionalnom niti na državnom nivou. Ova županija ima i saborskog zastupnika Tomislava Žagara pa sami procijenite koliko je on toga donio u ovu općinu i stoga nam je žao što ova općina danas ne prati ostale okolne općine u svom razvoju. Nadam se da će se to uskoro promijeniti na dobrobit mještana općine Nova Bukovica – zaključio je predsjednik Josip Đakić te pozvao sve nazočne da izađu na sljedeće izbore i glasuju za ljude koji će nam pomoći u provođenju EU projekata koji će donijeti bolji život kako u Hrvatskoj tako i u Novoj Bukovici.

(hdz-vpz.com)