WELL IN NATURE Projektom će se izgraditi vanjski bazen u Kuriji Janković, a Dvorac Janković dobit će multifunkcionalnu dvoranu

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović potpisao je partnerski sporazum s mađarskom tvrtkom Thermal-Fürdő kft (Zoltan Katz) i s načelnikom općine Csokonyavisonta (Attila Haraszti). Radi se o prijavi za europski projekt WELL IN NATURE (Development of wellness and spa touristic attractions in nature protected areas) – Razvoj wellness i spa turističkih atrakcija u zaštićenim dijelovima prirode, koji će se prijaviti na Program Interreg V-a Mađarska-Hrvatska.

Projekt će prijaviti Virovitičko-podravska županija i Thermal-Fürdő kft., tvrtka u vlasništvu mađarske općine Csokonyavisonta. Projektom se ulaže u unaprjeđenje turističkih atrakcija u Virovitičko-podravskoj županiji i općini Csokonyavisonta kojima se želi privući nove posjetitelje i produljiti njihov ostanak.

– Projektom će se izgraditi vanjski bazen u Kuriji Janković, a wellness i spa sadržaji, te vinoteka i multifunkcionalna dvorana dobit će Centar za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju. Naši mađarski partneri, kojima se zahvaljujem jer su nas prepoznali u razvoju budućih turističkih sadržaja, renovirat će svoje unutarnje bazene u Csokonyavisonti – istaknuo je župan Igor Andrović prilikom potpisa sporazuma.

Vrijednost projekta je 1,7 milijuna eura, uz sufinanciranje Europske unije od 85 posto. Potpisivanju Partnerskog sporazuma, između ostalih, nazočila je i voditeljica Hotela Kurija Janković u Kapela Dvoru Sanja Sudra, Emina Kovač ravnateljica VIDRA-e i Mateja Cah iz VIDRA Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. (vpz.hr, mc, Foto: Ž. Đaković Leš)