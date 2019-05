“NASILJE NIJE HRABROST” Samo zajedničkim snagama može se riješiti problem nasilja u školama

U sklopu projekta “Nasilje nije hrabrost”, orahovačka udruga “Putokaz” i Županijsko stručno vijeće preventivnih programa u suradnji sa SŠ “Stjepan Ivšić” Orahovica i OŠ Ivana Brlić Mažuranić, organizirala je predavanje pod nazivom “Nasilje u školi”.

Na temu međuvršnjačkog nasilja, njegovih uzroka i posljedica, govorila je redovita profesorica na zagrebačkom Učiteljskom fakultetu dr. sc. Vesna Bilić koja je cijelu je svoju karijeru vezana za analizu i prevenciju međuvršnjačkog nasilja. Na početku predavanje nazočne profesore, učitelje i roditelje pozdravili su ravnatelji obje orahovačke škole, osnovne Maja Škraba i srednje Zorislav Milković, a potom se u ime Županijskog vijeća preventivnih programa obratila predsjednica istog Marija Lenart te predsjednica Udruge Putokaz Suzana Đebro Maričić.

-I ovakvim predavanjima pokušavamo preventivno utjecati na sve vrste nasilja, posebno na pojavne oblike nasilja u školama. Drago miej da se okupio velik broj profesora i učitelja jer od dr. Bilić se može jako puno toga naučiti – rekla je Đebro Maričić.

Dr. sc. Vesna Bilić održala je iznimno zanimljivo predavanje o nasilju u školama s mnoštvom statističkih pokazatelja.

-Kada govorimo o nasilju u školama svi najčešće misle o nasilju među učenicima i prema njima, no isto tako moram naglasiti da je u današnje vrijeme čest oblik i nasilja nad učiteljima i profesorima od učenika i nažalost njihovih roditelja. Kod nasilja među učenicima važno je naglasiti da postoji velika razlika između sukoba i nasilja. Od kada postoje škole, oduvijek postoje i sukobi među djecom gdje mislim da na različita mišljenja u glazbi, sportu i to su normalni dijelovi odrastanja i ništa loše ne mora zaći iz jednog sukoba, dapače iz njih ako se konstruktivno rješavaju djeca mogu jako puno toga i naučiti. S druga strane nasilje je potpuno drugačije, to je namjerno i neprijateljsko ponašanje i žrtva se ne može sama obraniti. Vršeno je jedno veliko istraživanje među učenicima iz Europe i Amerike i podaci pokazuju da je čak 45,2% dječaka izloženo jednom od obliku nasilju, no puno veći problem je danas elektroničko nasilje. Neke statistike pokazuju da je danas 50-70% učenika izloženo takvom nasilju i ono što je najveći problem mi to ne vidimo i ne primjećujemo – rekla je dr Bilić te iznijela što je potrebno učiniti da bi se nasilja u školama svela na minimum.

-Važno je zajedničkim se snagama nastavnika, roditelja, lokalne zajednice, politike i javnosti konstruktivno suprotstaviti ovom problemu. Moramo svi biti svjesni činjenice da nečinjenjem podržavamo nasilničko ponašanje i utječemo na buduće ljude koji će se kasnije možda nasilno ponašati prema svojima bližnjima u obitelji i na svojim radnim mjestima. Problem vršnjačkog nasilja problem je svih nas, na njemu moramo ozbiljno i ustrajno raditi kako ne bi negativno utjecao na budućnost društva – zaključila je dr. Bilić nakon čijeg izlaganja je bilo dosta pitanja i razgovora što govori puno da učitelji i profesori žele itekako sudjelovati i pomoći u rješavanju problema nasilja u školama.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)