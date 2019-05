2. ŽNL Matko Bušetinčan skinuo penal – Sokol u preokretu srušio Mladost, Ćeralije na krilima Franje Perića razbile DOŠK

Na terenima županijskih drugoligaša proteklog je vikenda odigrano 21. kolo.

U skupini Zapad, milanovački Sokoli iznenadili su na gostovanju u Vukosavljevici domaću Mladost. Domaća momčad povela je zgoditkom Manuela Šelimbera u 25. minuti. U 37. minuti izjednačio je gostujući kapetan Josip Lanšćak. Na samom početku drugog dijela dosuđen je kazneni udarac za domaću momčad, no gostujući vratar Matko Bušetinčan nadmudrio je Manuela Šelimbera. To je očito bila prekretnica utakmice. Gosti postižu dva zgoditka, Marino Kasa u 56. i Mihael Lanšćak u 89. minuti. Sokolu je to prva proljetna pobjeda.

Podgorje je pobijedilo Bilogoru 1947. 5:1. Dva zgoditka postigao je Alen Đureš, a po jednog Matija Horvat, Tomislav Krmpotić i Ivan Bajivić, dok je za goste strijelac bio Marko Deskar.

Croatia iz Grabrovnice pobijedila je s visokih 6:1 Gradinu na njenom terenu. Zgoditke za goste postigli su Kristijan Lončarić, Vanja Šerepec, Matija Balažić, Vinko Martinčević, Josip Milaković i Hrvoje Kovač, dok su strijelci za Gradinu bili Josip Peterfi (autogol) i Antonio Jugović. Domaći igrač Goran Peić zbog drugog žutog kartona morao je napustiti igru u 63. minuti.

U skupini Istok vodeća Mladost iz Miljevaca pobijedila je Tehničar u Cabuni 4:0, dva pogotka je postigao Florijan Rupčić, dok su po jednom domaću mrežu pogodili Mario Matijević i Alen Keler.

Borova je osvojila tri boda na gostovanju u Novoj Bukovici pobijedivši Zrinski 2:1. Pogotke za goste su postigli Mateo Gegić i Krunoslav Pipić, dok je za domaće strijelac bio Tomislav Kurtić, kojemu je u 89. minuti gostujući vratar Josip Vuzem obranio šut s bijele točke.

Crnac je na svom travnjaku pobijedio Standard iz Nove Šarovke 2:0. Prvi pogodak postigao je Ivica Šalković u 30. minuti, dok je drugi postigao Danijel Ciglar iz kaznenog udarca u 73. minuti. Prilikom dosuđivanja kaznenog udarca suca je verbalno napao gostujući igrač Alen Mihalić te ga je sudac isključio.

Ćeralije su na svom terenu pobijedile DOŠK iz Dolaca 4:1. Tri zgoditka za domaće postigao je Franjo Perić, a jednog Antonio Čović, dok je strijelac za goste bio Marijan Velić.

U slatinskom gradskom derbiju Mladost iz Bakića pobijedila je kao gost Kozice 5:1. Po dva pogotka za goste postigli su Antonio Prpić i Antonio Škrlin, dok je Mateo Dojka postigao jednog. Strijelac za domaću momčad bio jer Goran Hetrih.

