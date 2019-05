ČETIRI GODINE POSTOJANJA Katolička osnovna škola ove godine upisuje dva prva razreda

Katolička osnovna škola u Virovitici najmlađa je osnovna škola na području grada. Slavi četiri godine postojanja i ove jeseni čekaju je dvije velike promjene. Prva je što ove godine, umjesto jedan, upisuju dva razredna odjela prvašića.

– Drago nam je što od jeseni krećemo s dva razredna odjeljenja prvoga razreda te što smo jednom većem broju obitelji pružili mogućnost upisati dijete u školu – kaže ravnatelj, vlč. Mario Večerić, istaknuvši kako se predbilježbe za upis u prvi razred uzimaju i do nekoliko godina unaprijed pa je ovo vijest koja je obradovala mnoge roditelje s virovitičkog, ali i okolnih područja

U školi je trenutno 20 djelatnika, a u četiri razreda 87 učenika. Naglasak škole je na cjelovitom odgoju i obrazovanju, kaže ravnatelj koji ističe kako je prvotni smisao škole pomoći obitelji u odgoju i obrazovanju njihovog djeteta.

– Mi smo ovdje djelatnici škole, kao Isusov alat koji pomaže učenicima ugraditi sustav vrijednosti, gledajući kršćanske i moralne vrijednosti, ali i opće životne i socijalne vrijednosti, da se u školi dijete odgaja kao cjelovita osoba. Zato mu treba pružiti sve. Danas, kada gledamo naše učenike, znam često reći da su kao mali znanstvenici i mali istraživači: puno traže, puno toga žele znati, puno se propituju – ističe ravnatelj vlč. Večerić, objašnjavajući da cijela škola od samog početka njeguje individualan pristup nastavi i svakom učeniku.

Ono po čemu su prepoznati u Virovitici je i produženi dnevni boravak, a koji je za prvašiće i učenike drugog razreda obavezan, dok je za učenike trećeg i četvrtog razreda stvar slobodnog izbora roditelja.

– Produženi boravak većim se dijelom temelji na odgojnoj dimenziji i pravo je bogatstvo naše škole. Jer, osim što će učenicima pomoći da možda i riješe svoje zadaće, učenici tijekom produženog boravka imaju i različite aktivnosti, radionice i projekte – objašnjava ravnatelj koji kaže kako roditelji plaćaju produženi boravak 450 kuna mjesečno.

Boravak traje do 15.15, uz mogućnost ostanka djeteta do 16 sati, a dijete u danu dobije tri topla obroka, uspije se odmoriti, ali i kreativno izraziti. Ovaj vid rada s djecom kod roditelja već je u startu dobio veliku podršku, kao i kod osnivača, Požeške biskupije, a koja financira rad učiteljica te podmiruje trošak produženog boravka za djecu čiji roditelji to nisu u mogućnosti.

DESET NOVIH ZAPOSLENIKA

Druga velika promjena koju će ove jeseni škola iskusiti prva je generacija predmetne nastave, za koju će u školi dobiti posao novih desetak djelatnika. – Broj novih nastavnika ovisi o tome koliko ih ima završen dvopredmetni studij. Zasad računamo na deset ili 12 novih učitelja. Ono što je važno naglasiti je da je temelj našeg odgoja i obrazovanja osoba Isusa Krista. Zato prvotno svi djelatnici škole moraju biti katolici, moraju javno svjedočiti svoju vjeru, dakle u osobnom, obiteljskom i društvenom životu, a kako bi vlastiti primjer mogli prenijeti na svoje učenike – poručuje ravnatelj M. Večerić.

Škola je poznata po bogatom programu, pa će već prva generacija „petaša“ imati priliku birati latinski jezik kao izborni, i to u trajanju od tri sata tjedno. Od sedmog razreda, najavljuju u školi, kao dobar temelj srednjoškolskom obrazovanju, učenici će za izborni predmet moći birati još jedan jezik – klasični grčki. (www.icv.hr, mlo, Foto: M. Rođak, M. Lovrenc)