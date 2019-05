Evo kada ćemo se malo odmoriti od dosadne kiše, stiže toplije, ali sparnije vrijeme

Do kraja tjedna očekuje se povremena kiša ili pljuskovi. Lokalno će postojati uvjeti za izraženije grmljavinske pljuskove. Očekivane jutarnje temperature zraka su od 11°C do 15°C, a najviše dnevne od 13°C do 23°C tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova. UV- indeks nizak, umjeren i visok.

Stabilizacije vremena nema na vidiku. U tjednu pred nama očekujemo nastavak proljetnog promjenjivog i nestabilnog vremena. Postupno toplije, ali i sparnije. Češće i rasprostranjenije nestabilnosti očekujemo u prvoj polovici tjedna. Pljuskovi bi mjestimice mogli biti izraženiji. Očekivane jutarnje temperature zraka su od 13°C do 16°C, a najviše dnevne od 22°C do 25°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren, promjenjiva smjera. UV- indeks nizak, umjeren i visok. (www.icv.hr, kp)