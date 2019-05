IZ STRUKOVNE NA SOCIOLOGIJU Komercijalist Fabijan Kovačević u budućnosti želi raditi istraživanja

Da mu je njegova srednja škola dala odlične temelje za ići dalje na fakultet, smatra Fabijan Kovačević, maturant komercijalnog smjera Strukovne škole u Virovitici. Nakon završene srednje škole želi upisati Sociologiju i Antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

– To je nešto što me zanima, a ova mi je škola dala priliku da to uspijem upisati. Što se tiče svih predmeta koje sam imao i koji su mi bili potrebni da skupim znanje za fakultet, ispunili su moja očekivanja i želje – kaže F. Kovačević te otkriva kako bi se nakon završenog fakulteta želio baviti istraživanjima ili pronaći posao koji će biti vezan za rad s ljudima. (www.icv.hr, ea, Foto: E. Aragović)