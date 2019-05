Još jedna promjena vremena: Ovog tjedna moguće olujno nevrijeme praćeno tučom

Nakon kratkog predaha od kiše, stiže nam nova, ovoga puta s mogućom tučom. Naime, od ponedjeljka do srijede očekujemo povremenu kišu ili grmljavinske pljuskove koji bi mjestimice na području Virovitičko-podravske županije mogli biti i izraženiji. Tako da se ne smije isključiti mogućnost olujnog nevremena praćenog tučom, obilnijom kišom u kratkom vremenskom periodu te na udare umjerenim do jakim vjetrom promjenjiva smjera. Najveća vjerojatnost za izraženije atmosferske razvoje je tijekom srijede.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 10°C do 15°C, a najviše dnevne od 15°C do 22°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren, od srijede u okretanju na sjeverne smjerove. Na vidiku nema dugotrajnije stabilizacije vremena.

Od početka svibnja do danas na području Virovitice, ali i okolice palo je 130-160 mm kiše. Tijekom svibnja u prosjeku na području Virovitice padne 80,8 mm oborine. (www.icv.hr, kp)