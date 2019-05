KREATIVNOŠĆU PROTIV INTERNET NASILJA U Kazalištu Virovitica predstavljen projekt IN udruge “Pričalica”

Moderna tehnologija olakšala je komunikaciju među ljudima, izbrisala prostorne i vremenske granice, ali čovjek u svojoj kreativnosti razvija i one negativne pojave kao što je internetsko nasilje. Udruga “Pričalica” toj negativnoj pojavi odlučila se suprotstaviti kreativnošću, odnosno projektom IN koji je usmjeren prema osvješćivanju i prevenciji rastuće pojave internetskog nasilja. U projekt su uključeni i partneri koji u svojim djelatnostima imaju domenu prevencije nasilja: Kazalište Virovitica, Policijska uprava virovitičko-podravska i pet osnovnih škola: Ivan G. Kovačić Gornje Bazje, I. B. Mažuranić Virovitica, Suhopolje, Gradina, P. Preradović Pitomača, kao i Strukovna škola Virovitica te Gimnazija P. Preradovića Virovitica, no još ima potencijalnih partnera poput Udruge S.O. S. Virovitica, Razvojna agencija VIDRA, Dnevni boravak GDCK Virovitica…

Predstavljanje projekta danas (srijeda) je održano u Kazalištu Virovitica te je tom prilikom voditeljica projekta IN Snježana Lančić pozdravila sve prisutne, zahvalila partnerima na iskazanom interesu za sudjelovanje u projektu te prezentirala ciljeve projekta, alate, ciljanu skupinu, etape realizacije i očekivane rezultate.

– Cilj projekta IN je ukazati na konkretne primjere internetskog nasilja, staviti zajedno djecu i roditelje u prepoznavanje problema, artikulacija potrebe o permanentnoj prevenciji. Spojiti dramu i kazalište kao najstariji i dokazano najučinkovitiji alat i medij za ukazivanje na društvene anomalije svih vrsta i modernu tehnologiju s fokusom na “mobitel” – rekla je S. Lančić te dodala da će se koristiti Art tehnikom koja je najučinkovitija upravo u radu s mladima kod osvješćivanja negativnih pojava i u konačnici prevenciji istih, a koristit će se dramom, fotografijom, videom i filmom.

Sve prisutne je pozdravio i načelnik Policijske uprave virovitičko-podravske Siniša Knežević koji je tom prilikom istaknuo da je u posljednje vrijeme sve više izraženo nasilje na internetu te su upravo zbog toga i inicirali ovaj projekt. Iako se MUP inače samo pridružuje u provedbi sličnih projekata, ovo je prvi puta da je ideja došla upravo iz Policijske uprave.

Prisutnima se obratila i policijska službenica za prevenciju Policijske uprave virovitičko-podravske Ana Kratofil Katić koja je istaknula rastuću tendenciju internetskog nasilja, kao i članica udruge “Pričalica”, defektologinja i dramska pedagoginja Suzana Sokele koja je zadužena za evaluaciju rezultata projekta.

Ovom prilikom prikazan je i kratki igrani film koji je već prikazan u sklopu programa Erasmus+ u Barceloni i Berlinu, a koji prikazuje internetsko nasilje u svakodnevnom životu tinejdžera. Film je atraktivan, mladima je zanimljiv, a nastao je u produkciji “Pričalice” u partnerstvu s Kazalištem Virovitica i pod pokroviteljstvom Grada Virovitice. (www.icv.hr, žđl, Foto: Ž. Đaković Leš)