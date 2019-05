Zoran Bahtijarević kandidat na listi Amsterdamske koalicije za EU izbore posjetio Viroviticu

Kandidat HSS-a na listi Amsterdamske koalicije za europske izbore Zoran Bahtijarević danas (petak) u sklopu predizborne kampanje posjetio je Viroviticu. Nakon sastanka s članovima Gradskog i Županijskog odbora HSS-a, uputio se u središte grada gdje se družio s građanima i razgovarao s novinarima. Kako kaže, u politiku je ušao jer je odlučio nešto poduzeti i promijeniti u Hrvatskoj.

– Prošle godine u lipnju i srpnju doživio sam Hrvatsku kakvu je želim. Ujedinjenu Hrvatsku, u kojoj smo svi s ponosom nosili kockice. Hrvatsku u kojoj nije važno odakle ti je djed i baka, kako se prezivaš. Hrvatsku u kojoj nije važno gdje ti je ćaća bio 45., a gdje si ti bio 91. Jednu jedinstvenu Hrvatsku – istaknuo je Bahtijarević aludirajući na doček nogometne reprezentacije u Zagrebu.

– Mogli smo svjedočiti toliko ljubavi, zajedništva i kulture. Svaki sedmi građanin je tamo bio, a samo su 2 prekršaja nastala, s druge strane svjetske prvake su dočekali neredi i sedam mrtvih. To je Hrvatska kakvu ja želim i tad sam vidio da možemo – rekao je Bahtijarević.

Prezentirajući svoj program istaknuo je kako će se u Europskom parlamentu zalagati za djecu, medicinu i sport, ono čime se čitav život bavi.

– Želim dostupnost i kvalitetu zdravstvene skrbi u cijeloj Europi iste kvalitete. Želim da roditelji djece s posebnim potrebama, a to me posebno boli jer to svakodnevno doživljavam na poslu, imaju podršku i pomoć cijelog sustava, a ne da se novci bacaju na bespotrebne pretrage i skupljanje papirologije koju onda donose jednom godišnje da dokažu ono što smo znali prvoga dana kada se dijete rodilo, da su oni zapravo roditelji djeteta s invaliditetom. Kad bismo te novce usmjerili da im pomognemo i da budemo uz njih, njihov život bi bio lakši – istaknuo je, dodavši kako će se zalagati i za strukovna zanimanja.

– Moja supruga je medicinska sestra i jako dobro znam koliko svakodnevno teško radi za 4 tisuće kuna. Moramo podići dignitet strukovnim zanimanjima. Naravno da nema napretka bez visokih znanosti i tehnologija, međutim nema ga ni bez ovih koji ju nose, bez baze. Bez dobrih električara, medicinskih sestara, stolara – tvrdi Bahtijarević. Dotaknuo se i problema iseljavanja stanovništva, koji je još jedan od razloga njegove kandidature, a kako kaže, važno je što više Europe „dovesti“ u Hrvatsku kako bi se problemi koji tište Hrvatsku riješili.

– One modele i načine koji već postoje u Europi „dovest“ ćemo tu i ovu zemlju učiniti boljom, da naši mladi ljudi ne bi bježali – zaključuje Bahtijarević. (www.icv.hr, ml; foto: M. Lukačić)