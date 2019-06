U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, uz predsjedavanje Mirana Janečića, održana je sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Sjednici je nazočio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, uz svoje zamjenike, Marija Klementa i Igora Pavkovića, kao i pročelnici županijskih upravnih odjela, direktori i ravnatelji županijskih institucija.

Na sjednici su usvojeni prijedlozi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu; Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko – podravske županije za 2018. godinu; Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine; Akcijskog plana za provedbu Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine; Komunikacijske strategije za provedbu Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine; Strategije razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019. – 2023. godine; Izvještaja o stanju u prostoru za razdoblje od 2013. do 2018. godine.

Osim toga, usvojeno je, Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje Virovitičko –podravske županije u 2018. godini; Plan zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019.-2023. godine kao i Odluke o, izmjenama Odluke o osnivanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije; o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije; o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije.

Pritom su usvojeni Zaključci o, davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije; davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije; davanju suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije i davanju suglasnosti na Statut Opće bolnice Virovitica.

Donesena je Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnih prostora Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, kao i Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija za razdoblje od 2020.-2024. godine. Donesena je Odluka o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije, kao i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije.

Usvojena su izvješća o: Radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Virovitičko-podravske županije u 2018. godini; Radu Opće bolnice Virovitica za 2018. godinu; Radu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu; Radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2018. godinu; Radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2018. godinu; Radu VIDRE-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Istodobno su usvojena i izvješća o radu: Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s financijskim izvješćem; Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu; Kazališta Virovitica za 2018. godinu, te Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu.

(www.vpz.hr, foto: Ž. Đaković Leš)