Čestitka načelnika općine Suhopolje Siniše Horvata povodom Dana državnosti Republike Hrvatske

Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, načelnik općine Suhopolje Siniša Horvat uputio je čestitku svim stanovnicima općine Suhopolje i Republike Hrvatske.

“U povijesti svakog naroda i države postoje datumi koji su prijelomni i od sudbonosnog značenja za budućnost. Jedan od najvažnijih datuma za sve nas i Republiku Hrvatsku je 25. lipanj, Dan državnosti, kada se s ponosom prisjećamo 1991. godine kada je Ustavnom odlukom o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracijom o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, Sabor izrazio legitimnu i referendumom utvrđenu želju građana Hrvatske da krenu vlastitim putem. Taj put bio je trnovit, ali snaga i vjera u vlastite snage dovela je do pobjede – Hrvatska se obranila u nametnutom ratu, ostvarili smo cjelovitost i samostalnost. Sve nas to obvezuje na trajno poštivanje svijetlih razdoblja naše novije povijesti, na trajnu zahvalnost onima koji su stvarali Hrvatsku, braniteljima, dragovoljcima i svima koji su stali u obranu jedine nam Domovine, a ovih dana sjetiti ćemo se i svih onih koji su nam svojim životima omogućili da danas živimo u slobodnoj Hrvatskoj. S željom da nas to povijesno iskustvo nadahne i danas i da ne gubimo vjeru u bolju budućnost, svim stanovnicima Općine Suhopolje i Republike Hrvatske sretan Dan državnosti!”