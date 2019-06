DAN OPĆINE DONJA MOTIČINA Kovačević: Mala smo općina, ali želimo svima stvoriti uvjete ugodnog življenja

Donja Motičina slavi svoj dan, blagdan Srca Isusovog. Povodom središnjeg događanja u godini ove općine, porazgovarali smo s načelnikom Željkom Kovačevićem, koji nam je predstavio projekte u općini koji su realizirani kroz 2018. godinu. Izdvojio je one koji već obilježavaju ili će tek obilježiti tekuću 2019. godinu.

-U 2018. godini bilo je niz projekata na koje smo ponosni. Spomenuo bih ovdje preasfaltiranje ulica, i to dvije u dijelu i jednu u kompletu. Naime, mi pri završetku uređenja kanalizacije u pojedinim ulicama ne idemo u sanaciju, već s uređenjem kompletne ulice s novom infrastrukturom, a prošle godine išli smo sa izgradnjom nove rasvjete u tim ulicama. Kada govorim o kanalizaciji, to je naravno višegodišnji projekt u sklopu kojeg smo završili prvu fazu, a druga faza je spoj aglomeracijom s Gradom Našice, za što je vrijednost projekta preko 30 milijuna kuna. Nadalje, uredili smo nerazvrstane ceste u Donjoj Motičini, Seoni i Gornjoj Motičini, također u Seoni je uređen i jedan dio nove javne rasvjete te kuća oproštaja, dok je završena izrada projekta za kuću oproštaja u Gornjoj Motičini. U 2018. godini odradili smo i još dva za nas velika projekta, a riječ je o energetskoj obnovi društvenih domova u Donjoj Motičini i Seoni u vrijednosti oko 600 tisuća kuna. Evo, već punu godinu sudjelujemo na još jednom velikom i to nacionalnom projektu, za što moram pohvaliti Vladu Republike Hrvatske, a to je naravno projekt “Zaželi”. Mi smo jedni od prvih na našem području koji smo prošli na tom projektu, vrijedan je preko 2,5 milijuna kuna i putem njega 15 je žena zaposleno uz jednog koordinatora i jednog voditelja – kaže Kovačević.

Putem javnih radova od prošle godine zaposleno je 14 ljudi tako da je vidljivo da Općina daje sve od sebe kako bi pomogla svojim sumještanima pri zapošljavanju jer znaju da danas nije nimalo lako. Načelnik Kovačević ističe kako ga veseli da na području općine ima itekako pozitivnih gospodarskih primjera.

-Riječ je o kamenolomu, koji je privatna investicija, ali iznimno važno za Općinu jer nudi nova zapošljavanja, a važan je zbog rudne rente i zbog svega drugoga čemu će pridonijeti. Općina je krenula i s izmjenom prostornog plana jer su se pojavili uvjeti za proširenje tog kamenoloma. Naravno da smo odmah reagirali i evo danas se proizvodnja širi. Kada govorim o gospodarstvu moram spomenuti i našu poslovnu zonu, i tu radimo punom parom, imamo kontakt osobu prema ministarstvima, a s druge strane moram se zahvaliti upravo našim ministarstvima u kojima je vidljivo da se radi operativno i puno brže. To nama donosi otvaranje te poslovne zone u kojoj bi otvorili nova radna mjesta i već sada imamo niz interesa ljudi koji su već donijeli svoja pisma namjere. No, tu postoji još jedna stvar koju moramo odraditi, a to je uređenje pristupnih cesta i već imamo dogovor s Hrvatskim cestama, a ja im se ovim putem i zahvaljujem na suradnji. Naime, oni su jedan dio već riješili, a to je kružni tok koji će riješiti ulazak u poslovnu zonu, a druga faza je cesta prema kamenolomu za koju građevinsku dozvolu imamo i samo čekamo raspisivanje natječaja. Hrvatske ceste su prihvatile još dva naša prijedloga. Prvi je vezan uz dva naša mosta koja su dosta kritična za mještane koji stanuju prema Našicama i u dogovoru s njima već radimo i na tome, ugovori su potpisani. S tim projektom ide uređenje mostova i preko njih uređena biciklistička i pješačka staza – govori načelnik Kovačević.

Drugi veliki projekt je izgradnja pješačke staze prema gradu Našicama i ta dva projekta su doista vrijedna, preko 20 milijuna kuna.

-Moram biti realan, to sami nikada ne bi mogli realizirati, zato nam je ova pomoć Hrvatskih cesta važna i nužna. U Donjoj Motičini se puno radi, teži se osiguravanju svih mogućih uvjeta da mladi ljudi ostanu u mjestu. Sretan sam što su unazad godinu dana naši mladi, ali i oni iz okolnih mjesta kupili nekoliko kuća u Donjoj Motičini i žele ostati ovdje i da su prepoznali kvalitetu življenja. Mi se doista trudimo, izgrađena je sportska dvorana, planiramo izgradnju novog vrtića, izgrađena je nova ambulanta, radimo na prometnoj komunikaciji s ostalim mjestima, posebno onim većima. Društveni život je također više nego aktivan, nemamo puno udruga, ali ono što imamo je iznimno vrijedno i aktivno, okupljaju mnoštvo članova, posebno mladih, pronose ime naše općine ne samo po Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu. Tu je naš DVD, poseban ponos KUD “Izvor”, udruge žena, nogometni klubovi, lovačka društva, kažem malo nas je, ali dišemo kao veliki i želimo svima pružiti ugodno življenje – zaključio je Željko Kovačević.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)