Eva Gal pokorila Beograd osvojivši čak tri zlata i jedno srebro, a zlatna je bila i Stefani Oskomić

Prošlog vikenda, u Beogradu (Republika Srbija) je održan Međunarodni turnir u kickboxu “Trofej Beograda”, na kojemu je nastupilo 69 klubova iz šest država sa 350 borkinja i boraca.

Za Taekwondo klub Slatina nastupile su Eva Gal u kadetima i Stefani Oskomić u kategoriji djece. Eva je ponovno briljirala, pokorila je Beograd osvojivši čak tri zlata i srebro. Zlato je uzela u pointu do 37 kolograma s dvije pobjede, zlato je uzela i u kick lightu do 32 kilograma s dvije pobjede, u finalu pobijedivši prvakinju Srbije s 3:0.

Također, zlato je uzela i u kategoriji do 37 kilograma (Eva ima samo 30 kilograma). Tu borbu je Eva dobila prekidom do kojeg je došlo zbog povrede, tj. nokauta protivnice. Srebro je osvojila u pointu do 32 kilograma, u borbi u kojoj je Eva vodila do samog kraja i pogrešnim zbrajanjem bodova, nažalost, izgubila 5:4.

Zlato je osvojila i Stefani Oskomić u kategoriji djece do 24 kilograma s dvije atraktivne pobjede te time pokazala da TKD Slatina ima izvrsnu školu kickboxa.

(www.icv.hr, adf)