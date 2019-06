Hrvatske reprezentativke u hrvanju u Slatini su se pripremale za odlazak na EP u poljskom Krakowu

U poljskom Krakowu, od 28. do 30. lipnja, bit će održano Europsko prvenstvo u hrvanju na kojemu će nastupiti i reprezentacija Hrvatske. Na prvenstvu će, za reprezentaciju Hrvatske, u kategoriji U-15 (djevojčice do 15 godina) nastupiti i 4 članice Hrvačkog kluba Slatina, Tia Hršak (42 kg), Veronika Vilk (54 kg), Katja Stoponja (do 50 kg) i Teuta Biščan (do 50 kg), koje su se sa ostalih 5 članica reprezentacije za prvenstvo pripremale u Slatini.

Reprezentativke su se u Slatini pripremale šest dana pod trenerskom palicom glavnog trenera reprezentacije Senada Mujagića iz Siska, koji je inače selektor i trener svih ženskih reprezentacija u Hrvatskoj, a uz pomoć trenera prof. Ignacija Valečića, Zagrepčanina s trenutnom adresom u Šibeniku. Treninzi naših mladih reprezentativki održavali su se svaki dan u sportskoj dvorani Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina.

Trener Mujagić pripremama reprezentacije U-15 priključio se u nedjelju, nakon što se vratio s Europskog kadetskog prvenstva gdje je po prvi put Hrvatska osvojila medalju u ženskoj konkurenciji, a povijesno treće mjesto, pod njegovom trenerskom palicom, osvojila je Iva Gerić. Prema riječima trenera Mujagića reprezentativkama će ova povijesna bronca biti dodatni poticaj za bolju borbu i ostvarenje boljih rezultata na predstojećem prvenstvu gdje će se natjecati slobodnim stilom. Također, izrazio je zadovoljstvo pripremama i izuzetnim uvjetima za trening u Slatini, te pohvalio naše djevojčice koje su jako vrijedne, što su dokazale i dosadašnjim postignućima uz vodstvo svog trenera Marija Petraka koji je ujedno i međunarodni sudac 1. kategorije, a prošle godine proglašen je i najboljim sudcem u Hrvatskoj.

– Od naših reprezentativki na ovom prvenstvu očekujem samo dobru borbu, da daju sve od sebe, a ponekad za rezultat treba i malo sreće, a i dobar ždrijeb, jer ovo je izuzetno jako natjecanje na kojemu će se sastati vrhunske ekipe iz cijele Europe. Izuzetan uspjeh bi bio da se plasiraju među prvih osam u Europi, jer će u svakoj kategoriji biti 18 i više djevojčica – kaže trener Mujagić.

Hrvači Hrvačkog kluba Slatina kontinuirano ostvaruju izuzetne rezultate pod vodstvom vrhunskih trenera od kojih su čak trojica međunarodni sudci, a što je jako rijetko za tako malu sredinu budući da ih i sam Zagreb ima samo dva-tri. Mlađe uzraste vode treneri Danijel Kolomaz i Novica Kocić koji je i međunarodni sudac 3. kategorije, a starije uzraste profesori Borivoje Kocić i Josip Grahovac koji je ujedno i međunarodni sudac 2. kategorije.

– Danas je posljednji dan treninga, te se djevojčice vraćaju kućama, u srijedu je dan odmora, a u četvrtak ujutro putuju u Poljsku. Naše će reprezentativke biti maksimalno spremne za ovo prvenstvo, jer su i redoviti treninzi sada malo jači, a na koje kontinuirano dolazi petnaestak djevojčica. Ove četiri posebno odskaču iz te skupine i na državnim natjecanjima u svojim su kategorijama bile državne prvakinje, te su stekle uvjete za ulazak u reprezentaciju, iako će sa svojih 13 godina biti najmlađe natjecateljice. Bit će teško, jer će se u borbama susresti s dvije godine starijim natjecateljicama, što znači da se pravi rezultati mogu očekivati tek za dvije do tri godine. No, na ovom natjecanju, bez obzira na ostvarene rezultate, svaka dobra borba ili pobjeda njima je dodatan plus i stepenica za dalje – istaknuo je trener slatinskih mladih hrvačica Mario Petrak.

Hrvački klub Slatina posebnu je zahvalu uputio Gradu Slatini, koji je pomogao u odlasku naših reprezentativki na Europsko prvenstvo, te ravnateljici OŠ E. Kumičića Slatina Božici Majhen koja je ustupila dvoranu za treniranje. (www.icv.hr, adf; foto: D. Fišli)