Industrijsko-obrtničkoj školi Virovitica odobren Erasmus + KA1 projekt „ Dolaženje u IKT-e formu“

Industrijsko-obrtničkoj školi Virovitica odobren je Erasmus + KA1 projekt „ Dolaženje u IKT-e formu“, koja uključuje mobilnost nastavnika, u vrijednosti od 7950 eura za 2019./2020. godinu. Projektom se želi poboljšati znanje o digitalnim alatima i online programima u nastavi, njegovati kreativno i kritičko mišljenje kod učenika i nastavnika radi poboljšanja motiviranosti i rezultata učenika, a time i konkurentnosti na tržištu rada te povećati europska dimenzija škole.

Četiri nastavnice se šalju na mobilnosti u Maltu, Španjolsku i Češku gdje će pohađati strukturirane tečajeve “Empowerment in ICT Skills –Making Use of Technology Tools” (“Osnaživanje u IKT vještinama- Korištenje tehnoloških alata”), “There’s an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning” (I za to postoji aplikacija! Istražujući najbolje aplikacije za podučavanje i učenje”) te “ICT in Education” (“IKT u obrazovanju”).

Na aktivnostima nastavnice će biti upoznate s primjenom različitih besplatnih edukativnih aplikacija, kreiranjem bloga, web-stranica, podcasting-a, animiranih prezentacija, kvizova, upitnika i sličnih te će biti potaknute na kreativno korištenje istih u nastavi.

Korisnici diseminacije su oko 600 učenika i nastavnika u 4 različite škole u kojima su sudionice projekta zaposlene.

Primjenom novostečenih znanja očekuje se da će učenici pokazati veću motiviranost na nastavi zbog privlačnijih i zabavnijih interaktivnih nastavnih sadržaja, poboljšat svoj ukupan obrazovni uspjeh i lakše konkurirati na tržištu rada. (Virovitica.hr)