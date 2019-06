Konačno stiglo ljetno vrijeme, no do kada će trajati?

Zavirio sam malo u meteorološki leksikon koji imam. Naime meteorološki podaci za grad Viroviticu bilježe se s kraćim ili dužim prekidima još od 1884. godine. 1950. godine 30. lipnja na području Virovitice izmjereno je 39,2°C u hladu, naravno. To je ujedno i apsolutni lipanjski temperaturni maksimum za grad Viroviticu. Lipanjske temperature zraka ili temperaturni maksimumi veći od 35°C nisu česti. 2003. godine 24. lipnja na području Virovitice izmjerili smo „paklenih“ 35,3°C. Od 2003. godine do 2018. godine približavali smo se temperaturama zraka do 35°C, ali ne i preko „paklenih“ 35°C. Do kraja lipnja u najtoplijem dijelu dana ne očekujemo temperature od 35°C.

Apsolutni temperaturni maksimumi na području grada Virovitice: 29. srpnja 2013. godine izmjerili smo „paklenih“ 38.6°C, a 24. kolovoza 2012. godine više nego „paklenih“ 40,1°C.

Napokon ljeto

Nakon hladnog ponegdje i vrlo hladnog, te vrlo kišnog ili ekstremno kišnog svibnja, početak lipnja opravdao je klimatološki, ali i kalendarski početak novog godišnjeg doba. Izolirane grmljavinske oluje koje smo imali na samom početku lipnja te sparina sve to možemo pripisati karakteristikama i obilježjima ljetnog tipa vremena. Do kraja tjedan očekujemo suho, stabilno, iznadprosječno toplo ponegdje i vruće vrijeme. Sunčanih razdoblja neće nedostajati. Pripremite sunčane naočale i ljetnu garderobu.

Vjetar slab ponegdje i umjeren tijekom četvrtka i petka južnih smjerova. Tijekom subote i nedjelje sjevernih smjerova. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 16°C do 19°C. Najviše dnevne od 28°C do 31°C. UV- indeks vrlo visok! Što bi značilo da kod najosjetljivijih ljudi može doći do opekotina 1. stupnja za 15 minuta pri direktnom sučevom izlaganju. Adekvatno se zaštitite kod izlaganja. Vikend koji je pred nama ići će na ruku izletnicima, ljubiteljima roštilja i druženjima na otvorenom. Možda se odvažniji odluče i za kupanje na moru… Duž Jadranskog mora temperature se kreću od 19°C do 22°C.

Što dalje

Početak novog radnog tjedna i dalje ne donosi ništa novo. Nastavak ljetne vrućine i sparine.

Sredinom je tjedna izgledna nova destabilizacija atmosfere i novi pljuskovi možda i izraženiji. (www.icv.hr, kp)