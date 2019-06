Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavu udžbenika za sve osnovce, Grad Virovitica kupit će radne materijale

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je sredstva za nabavku udžbenika za sve osnovce u nadolazećoj školskoj godini 2019./2020.

Radne materijale za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola Vladimir Nazor, Ivane Brlić Mažuranić i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju te za učenike od 1. do 5. razreda Katoličke osnovne škole, kupit će Grad Virovitica, a sredstva za tu namjenu osigurana su u proračunu.

Inače, Grad Virovitica je od školske godine 2016./2017. osiguravao besplatne udžbenike za sve učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola s područja grada te se za tu namjenu u prosjeku izdvajalo oko 500.000 kuna.

– Uz besplatne udžbenike za učenike nižih razreda osnovnih škola, u školskoj godini 2017./2018. za učenike viših razreda, od 5. do 8., osigurali smo vaučere, dok smo protekle godine za njih kupili sve obvezne radne materijale – rekao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Alen Bjelica.

U nadolazećoj školskoj godini sredstva za nabavku udžbenika za sve razrede osnovnih škola osigurana su u državnom proračunu.

– Grad Virovitica će provesti javnu nabavu, kao i nabavu udžbenika za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola kojima je Grad osnivač, a to su osnovne škole Vladimir Nazor i Ivane Brlić – Mažuranić te Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju. Učenike bi udžbenici, u skladu s mogućnostima izdavača budući da se radi o nabavi na području cijele Hrvatske, trebali dočekati prvog dana škole na školskim klupama, isto kao i radni materijali koje će kupiti Grad Virovitica, ističe pročelnik Bjelica dodajući da su trenutno popisani svi udžbenici te kreće u javnu nabavu. Svi učenici od 1. do. 8 . razreda dobit će nove udžbenike i radne materijale koji su obavezni sukladno Zakonu o udžbenicima i Katalogu odobrenih udžbenika koji je donijet 24. lipnja 2019. godine, a uključuje i udžbenike po novom programu za prvi i peti razred te kemiju, biologiju i fiziku za sedmi razred.

Gradonačelnik Ivica Kirin ističe da su u Gradu Virovitici na prvom mjestu upravo naši najmlađi stanovnici za koje se Grad kroz konkretne financijske pomoći brine od rođenja pa do završetka fakulteta.

– Nizom mjera i pomoći slijedimo djetetov put od predškolske i školske dobi pa sve do studiranja, nastojeći roditeljima na tom putu maksimalno olakšati. Uz besplatne udžbenike, 1,6 milijuna kuna godišnje izdvajamo za besplatan prijevoz na nastavu učenika u školama čiji je osnivač Grad Virovitica, sufinanciramo rad dječjeg vrtića sa preko 7 milijuna kuna godišnje, energetski smo obnovili i izgradili sve matične i područne škole te samo u školskoj godini 2018./2019. uložili u obnovu škola i vrtića gotovo 20 milijuna kuna te izgradnju Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju s trodijelnom školskom sportskom dvoranom gotovo 80 milijuna kuna, izuzev Područne škole Čemernica čiju izgradnju uskoro očekujemo. Izdvajamo sredstva za pomoć obiteljima koje se nalaze u teškim životnim prilikama, sufinanciramo djelatnost dadilja, izdvajamo za sve one obitelji koje su u riziku od siromaštva i koje ne mogu same snositi troškove prehrane djeteta u školi – rekao je gradonačelnik Kirin dodavši kako Grad Virovitica već sada ima plan za nastavak poboljšanja uvjeta za ugodniji boravak djece u vrtićima i školama, a sama izgradnja novog vrtića u Svetom Đurađu vrijednosti preko 5 milijuna kuna pokazuje našu skrb i brigu za najmlađe. (virovitica.hr)