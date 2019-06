OPĆINA GRADINA Načelnik Ajček: Na nama je da mještanima omogućimo što bolji život

U Općini Gradina u tijeku je niz infrastrukturnih projekata, a jedan od najnovijih izgradnja je dječjeg vrtića. Kako sva ulaganja, koja se ostvaruju uz pomoć Vlade, resornih ministarstava, EU fondova i Virovitičko-podravske županije, doprinose boljem životu mještana, u razgovoru nam je otkrio načelnik Marko Ajček, kao gost naše radijske emisije „Iz moje općine“.

Dječji vrtić u Gradini peti je od 11 ugovorenih za područje Virovitičko-podravske županije. Koliko će on pomoći mladim obiteljima?

Moram izraziti veliko zadovoljstvo svih stanovnika općine Gradina, posebno mlađe populacije, jer smatram da je vrtić nepohodan našoj općini i da će puno značiti za razvoj cijele općine. Djeci, koja su do sada uglavnom bila na čuvanju u ‘baka servisu’, dat će se mogućnost boravka u vrtiću, mogućnost socijalizacije i pripreme za školu.

Jeste li zadovoljni demografskom slikom u svojoj općini? Je li bilo odlazaka ili ljudi ostaju u svojoj Gradini?

Odlazaka je bilo, sporadično ih ima i danas, ali smatram da je trend iseljavanja u opadanju. Iskreno, očekujem da će se ljudi početi vraćati nazad. Na Općini, na meni kao načelniku i na općinskom Vijeću je da pripremimo komunalnu infrastrukturu, što je i naše primarno djelovanje, te da tako mještanima omogućimo što bolji život. Zato je vrtić, kao i svaka investicija, vrlo važan za našu općinu.

Što biste izdvojili kao važnije projekte?

Puno je radova, od obnovljenih sportskih centara do mjesnih domova, a izrazito sam zadovoljan što smo, u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i županom Igorom Androvićem, riješili dugogodišnju problematiku vezanu za Područnu školu u Detkovcu. Iz stare i derutne škole dvoje učenika prebacili smo u Društveni dom i to tako da smo jednu prostoriju prilagodili uvjetima za provođenje nastave te smo obnovili cijeli dom. Općina vodi brigu o svim nogometnim klubovima, ali i o svim ostalim udrugama, raspisali smo natječaj, pa su udruge ostvarile pravo na pomoć za rad iz općinskog proračuna. Smatram da tako Općina konkretno sudjeluje u aktivnom životu svih stanovnika.

Član ste LAG-a Virovitički prsten, zahvaljujući čemu dolazite do novih projekata za općinu. Koji je posljednji projekt ostvaren upravo zbog te suradnje?

Najnovija lijepa vijest je da smo uspjeli ostvariti prava na potporu u iznosu od 444.000 kuna za rekonstrukciju krovišta na Sportskom centru u Gradini. To nam je jedna od bitnijih stavki zbog toga što „krov glavu čuva“, stoga kada završimo krov, možemo dalje nastaviti s novim prozorima, s pročeljem i svime onime što je neophodno za jednu takvu zgradu. Nogometni klub Gradina imat će prostore kakve i zaslužuje.

Prva ste općina na području Županije koja je sto posto pokrivena LED rasvjetom. Kakvi su prvi rezultati?

Da, prva smo općina u županiji i to mi je izrazito drago, upravo zato što je bilo najviše upita vezanih za dotrajala stara rasvjetna tijela koja su se često kvarila, a samim tim i pravile trošak Općini. Od kada smo promijenili rasvjetu, uz to što je osvjetljenje puno bolje, nije bilo ni jednog poziva vezanog za javnu rasvjetu.

Jeste li se uključili u projekt „Zaželi“?

Jesmo, provodimo projekt i za njega smo dobili nešto više od 1,6 milijuna kuna. Projekt je sada, mogu reći, na početku, tako da ćemo u idućem razdoblju raspisati natječaj za domaćice koje će obavljati posao pomaganja i psihološke potpore našim stanovnicima, a koji su stari i nemoćni. Ima ljudi koji su ostali sami i njima je takva pomoć najpotrebnija.

Kakva je inače socijalna politika Općine?

Uvijek se trudimo pomoći i izdvajamo jednokratne naknade kojima pomažemo tijekom godine. Tu su i javni radovi, pomoć roditeljima na početku školske godine, kupili smo bilježnice, knjige od 1. do 4. razreda, likovni pribor za prvašiće i smatram da to nije pomoć samo djeci, već u prvom redu roditeljima koji su taj novac mogli iskoristiti za neke druge potrebe vezane za početak školske godine.

Čime se stanovnici Vaše općine bave?

Naša je općina dosta šarolika, ali naglasak moram staviti na poljoprivredu. Imamo puno poljoprivrednih gospodarstava, tu je i „Poljoprivredno dobro“ , a poljoprivrednici se uglavnom bave ratarstvom, dok je stočarstva vrlo malo.

Koliko će sustav navodnjavanja Novi Gradac-Detkovac poboljšati sliku poljoprivredne proizvodnje?

Ako pogledamo vremenske uvjete posljednjih godina, s dugim razdobljima bez kiše, smatram da ćemo tako olakšati i omogućiti kvalitetniju kulturu našim poljoprivrednicima. To je projekt još iz vremena dok je župan bio Tomislav Tolušić koji je davno prepoznao značaj sustava navodnjavanja. Iznimno mi je drago da se i na području naše općine radi takav projekt.

Što je još potrebno u Vašoj općini, a da to do sada niste uspjeli realizirati?

Ima još dosta stvari. Naglasak bih stavio na projekt kanalizacije. Postavljeni su vodovi za kanalizaciju, ali još nisu spojeni na kolektor koji je u Suhopolju. Stoga, apeliram na sve da se to što prije odradi, s obzirom na to da nam je to jako potrebno, kao i daljnje širenje kanalizacijske mreže jer trenutna situacija nije održiva.

Kako biste ocijenili suradnju s drugim općinama?

Imamo jako dobru suradnju sa svim kolegama načelnicima i to ne samo u sklopu LAG-a VIP, već i na području cijele županije. Međusobno se nadopunjujemo, zajedno radimo i želimo napredak našim općinama. Uvijek nam je velika potpora i Virovitičko-podravska županija: od vatrogastva, komunalne infrastrukture, kao i u realizaciji brojnih projekata.