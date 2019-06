OSTVARIO SVOJ SAN Za “wow“ faktor koktel-majstor Dejan uz vrhunske sastojke “pomiješa“ i dozu srdačnosti

Osvježavajuće piće čiji se komadići smrvljenog leda sudaraju i pucketaju od miješanja slamkom, šalica vruće kave koja ispunjava prostor orijentalnim mirisom kardamoma i omiljeni koktel koji se polako iz prozirnog pretvara u ružičasti, zahvaljujući cvijetu hibiskusa koji se topi u njemu…

U mislima ste možda na nekoj karipskoj plaži, dalekoj istočnoj zemlji ili čak na satu kemije, ali zapravo ste na virovitičkoj šetnici na kojoj je smještena terasa Chocolate caféa. Iza svih tih pića i napitaka koja bude osjetila stoji kreativan i ponosan vlasnik Dejan Herceg, a koji je odlučio ostvariti svoj san.

Deset sezona na moru, mnogo edukacija, tečajeva i samostalne edukacije te razmišljanje, propitkivanje i analiza tržišta rezultirali su time da se odlučio na ono o čemu mnogi mladi danas sanjaju: otvoriti „nešto svoje“. I uspio je. Da je zadovoljan time čime se bavi očito je i u njegovom radu, jer svaki tanjur ili mirisno piće servira uz poseban sastojak – iskreni osmijeh.

OSVOJIO SVE GENERACIJE

Kada je otvoren, „Chocolate café “ Virovitičanima se najprije predstavio palačinkama. Slane, sa sirom koji se razvlači, ili slatke s čokoladom, svježim ili sušenim voćem i raznoraznim preljevima, sladoledima i slatkišima osvojile su sve generacije. No, bio je to samo početak.

Dejan, koji ima dugogodišnje iskustvo u radu iza i ispred šanka, oplemenio je ponudu svojeg kafića kartom svjetski poznatih koktela. “Sex on the Beach”, “Mojito”, Tequila Sunrise”, “Cuba libre” i još mnogo drugih koktela “mućkaju” se u Dejanovom shakeru za goste koji znaju što žele. Uz to, Dejan je i barista koji priprema kave te se natječe u “Latte artu”. Svojim gostima nudi vrhunsku kavu pripravljenu na mnogo načina, a među najzanimljivijima se ističe kava s daškom kardamoma ili s komadićima čilija.

OD BAZE DO FINESA

– Bilo je to logično. Zaljubio sam se u koktele i odlučio postati majstor – prisjeća se Dejan koji je završio školu za barmena u Rijeci. -Važni su dobri temelji i kvalitetni sastojci – otkriva Dejan te dodaje kako su u Rijeci svladali upravo te temelje pripravljanja koktela kao što su baze za koktele (vodka, gin ili nešto drugo) pa sve do početničkog flera, odnosno bacanja boca. Kako bi netko postao vrhunski barmen, važno je naučiti i teoriju. Trebalo je svladati mnogo receptura i postupaka pripravljanja samoga koktela, pa onda i legende o koktelima.

-Bilo je tu puno razbijenih boca i čaša, no srećom, na podu ispod šanka bile su postavljene gume, pa se mnogo boca ili čaša koja padnu, odbiju od poda – prisjeća se Dejan zanimljivih situacija, objašnjavajući kako su se neke od boca ipak razbile, zbog čega je bilo i rana na prstima. No, i to je dio posla, a kada se nešto s ljubavlju radi, ništa nije teško, ili u ovom slučaju, bolno.

KAO PETAR PAN

-Tajni recept za savršeni koktel ne postoji, no važni su sastojci – ističe Dejan te dodaje kako za svoje koktele koristi samo one najbolje. U njegovom šanku zato su najzastupljeniji sastojci hrvatskog brenda “Botanica”, ručno rađeni dehidrirani začini poput jabuke, kokosa i perzijske ruže, jagode, maline, ananasa, kruške… Svojim mirisom, okusom i izgledom oni pićima daju „wow“ faktor.

Dejan je upotrebom začina i kreativnošću, ali i ponašanjem, komunikativnošću i profesionalnim pristupom barmenskom poslu oduševio Ivana Kneževića i Marija Pitešu, vlasnike “Botanica” začina te osvojio prvo mjesto na prošlogodišnjem “#bcb” izazovu za barmene “Most Unusual Gin Weekend” održanom u zagrebačkom baru “A most unusual garden”, također u vlasništvu ovog dvojca.

Zajedno s njima otputovao je u Berlin na “Bar Convent”, najveći sajam barmenske industrije na svijetu. – Dok su svi ostali do Berlina putovali avionom, mi smo se vozili kombijem sa svim tim biljkama kojima smo htjeli dekorirati kućicu. Isplatilo se. Rezultat je bio interijer koji podsjeća na Petra Pana – kroz smijeh se prisjeća Dejan.

DEJAN NAM JE OTKRIO RECEPT ZA SVOJ NAJTRAŽENIJI KOKTEL

Pripremite si ružičastu rapsodiju okusa

Na meniju koktela na kojem se može naći njih čak 30, nalazi se lista na kojoj se nude samo gin tonici u različitim kombinacijama. Jedan od najčešće naručivanih koktela u Dejanovom Chocolate caféu, osobito među ženskom populacijom je “Hendrick’s pink tonic” zbog svojeg atraktivnog izgleda. Samo za Virovitički list, Dejan je otkrio recept ovog famoznog alkoholnog pića.

SASTOJCI:

Led (ice cubes)

2 dcl Pink tonica

2 cl Hendrick’s gina

1 Botanica dehidrirani grejp

1 Botanica dehidrirani cvijet hibiskusa

2 Botanica dehidrirane arapske ruže

POSTUPAK:

Pripremiti ukrasnu čašu. U drobilici samljeti led (ako nemate drobilicu, možete ga usitniti na drugačiji način). Usitnjeni led preliti pink tonicom, dodati gin te grejp, cvijet hibiskusa i arapske ruže. Uživati u pogledu dok hibiskus ispušta crvenu boju, a potom i u odličnom okusu. (www.icv.hr, lmh, ea)