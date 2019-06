PET PITANJA, PET ODGOVORA Alida Saračević Moslavac: U odnosu na lani, izdali smo gotovo 30 posto više građevinskih dozvola

Odsjek za prostorno uređenje Grada Virovitice dio je velikog Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo, a uz administrativni dio, redovno su i na terenu. Na čelu Odsjeka je Alida Saračević Moslavac s kojom ovaj put razgovaramo o nadležnosti i poslovima Odsjeka te o tome što sve čeka investitore i građane koji u skoroj budućnosti planiraju nešto graditi na području grada Virovitice.

1. Uz uredski posao, građani vas često vide i na terenu. Kako ste organizirani kao Odsjek?

Mi smo najposjećeniji i najbrojniji Odsjek, s obzirom na to da obuhvaćamo jako velik broj poslova koje obavljamo. To zahtijeva i velik broj ljudi jer se radi o terenskom radu i kolegama koji su danonoćno u dežurstvima i moraju biti u pripravnosti. Tu nam je i komunalni Info-centar u koji se građani mogu javljati. Naši djelatnici, čim preslušaju snimku, javljaju se i odmah se stavlja u nalog nadležnima da se riješi problem koji se uočio. Svi moramo biti uigrani.

2. Grade li se u Virovitici obiteljske kuće, vikendice?

U Virovitici je već duže vrijeme pozitivan trend građenja, veliki je broj zahvata s kojima smo započeli ovu godinu, što poslovnih, što stambenih zgrada. Dominiraju rekonstrukcije i izgradnje obiteljskih kuća, tu su nam i privatni investitori koji se zbog raznih kredita moraju prijaviti na natječaje, pa moraju priložiti građevinsku dozvolu, ali imamo i veliki broj poslovnih građevina koje su predmetom izdavanja građevinske dozvole. Od prošle godine do danas imamo nekih 20-30 posto više izdanih građevinskih dozvola u odnosu na prošlu godinu. Ljudi su zadovoljni brzinom izdavanja građevinskih dozvola, a to je prepoznato i na državnoj razini. Jer, za razliku od drugih lokalnih samouprava u Hrvatskoj, stalno smo na raspolaganju, zajednički tražimo najbolje rješenje, dogovaramo se i u najkraćem roku izdajemo građevinsku dozvolu. Kod nas postupak izdavanja građevinske dozvole, neovisno o vrsti objekta, ne traje duže od dva tjedna, što je daleko izvan prosjeka, a koji je u drugim mjestima oko 20 do 25 dana. To je Viroviticu svrstalo u sami vrh po brzini izdavanja građevinskih dozvola, a među prvih pet bili smo i kod legalizacije.

3. Krajem prošlog mjeseca na snagu su stupile Izmjene Zakona o gradnji. Što to znači za projektante, investitore, javno-pravna tijela te, naravno, za same građane?

S obzirom na to da se svi groze posljednjih Izmjena Zakona o gradnji, jer ih prate neke neutemeljene teze, te je sada dosta zakomplicirana procedura, mogle su se čuti tvrdnje da projektanti ne mogu napraviti projekt, da to sada puno više košta… Mislim da to nije baš tako, da su Izmjene Zakona o gradnji zapravo pojednostavile cijelu proceduru, jer se minimizirao udio samog investitora, kako zapravo i treba biti u cijelom postupku. Zapravo, projektant je onaj tko je dobio više posla. Mi kao upravna tijela dobili smo ovlasti da ponovno vodimo i prikupljamo posebne uvjete, a do sada je to morao raditi projektant, odnosno sami građani. Cijeli niz dozvola, od HAKOM-a, Virkoma i HEP-a građani su morali prikupljati sami, a sada sve to prikupljamo mi, što će građani svakako osjetiti.

Dakle, građani neće podnositi zahtjev za posebne uvjete, odnosno priključak na plin ili vodu, nego će to sve učiniti projektant i to putem e-sustava. Taj e-sustav, koji se zove e-dozvola, nama je poznat još od 2013.godine, ali je to novina i za javno-pravna tijela koja izdaju uvjete i za projektanta. Te izmjene Zakona o gradnji pojednostavljuju i postupak projektne dokumentacije, ukinut je onaj skupi geodetski projekt, a umjesto njega se treba izraditi geodetski elaborat, koji je cjenovno puno isplativiji. Razumijem strah građana kada su ove izmjene u pitanju, jer ne razumiju o čemu se radi. Sustav e-građani olakšava proceduru u svim mogućim segmentima poslovanja, ali veliki broj građana još uvijek nije u sustavu. Do sada građani nisu imali saznanja u kojoj fazi je, primjerice, njihov zahtjev za izdavanje uporabne dozvole. Danas, e-sustavom, cijelo vrijeme mogu pratiti postupak izdavanja, od početka do samog kraja.

4. Što biste savjetovali građanima, kada je u pitanju izdavanje građevinskih dozvola?

Poručila bih im da se nemaju čega bojati. Izmjene Zakona o gradnji napravljene su za njihovo dobro, olakšavaju proceduru i građanima smanjuju vrijeme i troškove prikupljanja potrebne dokumentacije. Svakako bi trebali postati e-građani, jer će tako sebi puno olakšati.

5. Za projekte koje planira Grad Virovitica unaprijed pripremate teren za građevinske dozvole. Koliko je to zahtjevan posao?

To je definitivno zahtjevan i kompliciran posao. Međutim, projekte koje apliciramo na EU fondove ugovaramo s projektantima koji odrade glavni projekt, a faza izdavanja građevinske dozvole koja uključuje imovinsko-pravne odnose i pisane suglasnosti vlasnika i rješavanje imovinskih odnosa spada u našu domenu izdavanja građevinskih dozvola. Do sada nismo imali nikakvih problema, pa ni u najsloženijim predmetima koje smo radili. Naša gostoljubivost i naša spremnost za pomoć u svakom se slučaju pročula daleko izvan Virovitice i stalno imamo ponude iz raznih krajeva svijeta, ali o tome ne volimo puno pričati. Raduju nas informacije koje dolaze do nas, a tiču se izgleda grada. Zadovoljni su i Virovitičani, ali su iznimno pozitivne i reakcije ljudi koji prolaze kroz grad ili ga nekim povodom posjete. Mališani i roditelji su oduševljeni parkom, fontanom i veliko je zadovoljstvo vidjeti kako ljudi svakodnevno uživaju u ljepotama Virovitice. (www.icv.hr, bg)