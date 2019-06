POBJEDNIK DOMIJADE Dorijan Burcar od hamer papira, špage i slamki stvara odjeću s vlastitim potpisom

Možete li zamisliti haljine od recikliranog materijala, makrame špage, ili od hamer i ukrasnog papira? Upravo s njima Dorijan Burcar već tri godine osvaja Domijade, smotre i natjecanja učenika iz učeničkih domova. Naime, Dorijan je iz Viljeva, ide u 3. razred konobara u Strukovnoj školi Virovitica te je smješten u Učeničkom domu Virovitica.

– Od prve godine natječem se na domijadama u kategoriji Modni dizajn. U početku nisam ni znao što je to, no činilo se zanimljivo pa smo Leonarda Posavec i ja izradili haljine od recikliranog materijala, odnosno od wc papira, vreća i slamki s kojima smo na državnoj domijadi osvojili 2. mjesto – priča nam Dorijan koji se nije nadao prvom mjestu na regionalnoj Domijadi, a pogotovo ne drugom na državnoj. Njihove haljine nosile su Ana Antolović, Mirta Laštović i Tara Greganić, a mentorica im je bila Martina Tišljar.

ODUŠEVIO ŽIRI

Dorijanov modni izričaj i kreativnost došli su do izražaja i druge godine, kada je Ženskom odjećom pomeo konkurenciju u Rovinju i osvojio prvo mjesto. Radi se o trima haljinama od makrame špage koje su oduševile žiri, a nosile su ih Ana Antolović, Gabrijela Duganžija i Klara Gerstner. No, to nije sve: ove godine ponovno je oduševio s haljinama od hamer i ukrasnog papira te još jednom osvojio Domijadu u Rovinju. Ove godine Dorijanov uradak pod nazivom Modus, imale su čast nositi Tea Pleško i Barbara Luketić, a mentor mu je, kao i godinu prije, bio Vojo Božić.

– I ove godine na natjecanju je bilo odlično, tri smo dana uživali i zabavljali se u Rovinju, dobili nove ideje, vidjeli kako drugi rade. Bilo je puno dobrih radova tako da se nismo nadali da ćemo i ove godine osvojiti prvo mjesto – kaže sretno i zadovoljno Dorijan kojemu je ove godine pomogla Marija Jaković koja je zaslužna za šminku modela.

POLA GODINE ZA JEDNU HALJINU

Kada samo pogledate Dorijanove haljine, jasno je da je potrebno puno vremena za njihovu izradu. Najduže je trajala izrada haljina od recikliranog materijala. Izrađivali su je čak pola godine.

– Za posljednju Domijadu svaku sam haljinu radio po četiri tjedna, u drugoj sam godini radio od Božića do travnja jer je bilo dosta komplicirano isplesti haljine od špage, no najviše nam je trebalo da napravimo haljine od wc papira, vreća i slamki. Njih smo izrađivali čak šest mjeseci jer je bilo jako komplicirano i nezgodno, osobito s wc papirom i vrećama koje smo pleli sa spajalicama – objašnjava Dorijan. I nakon srednje škole, kaže, vidi se u ovom, modnom svijetu.

ODIJELO OD KARATA

Naime, ove će godine upisati 4. stupanj, kako bi nakon toga mogao upisati Umjetničku akademiju u Osijeku. To znači da ga čeka još jedna domijada za koju planira izrađivati haljinu i odijelo od karata, a nakon toga ga možda očekuje i karijera modnog dizajnera. Već je sada na dobrom putu do ostvarenja tog cilja, a modne savjete već je odavno počeo dijeliti.

– Često prijateljima dajem savjete kako i s čime što nositi, no najčešće im kažem da obuku što žele, da se ne obaziru na to što drugi misle jer to je njihov stil i stav te na taj način pokazuju svoju osobnost – savjetuje budući modni dizajner čiju ćete odjeću, možda „Burcu“, jednog dana i sami nositi. (www.icv.hr, žđl)