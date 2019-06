Počeo 2. Papuk extreme challenge – Hrvoje Jurić i Matija Pospihalj iz Orahovice krenuli na put oko svijeta

Spektakularni 2. Papuk extreme challenge krenuo je na najbolji mogući način. Naime, prvi sadržaj bio je ispraćaja dvojice pustolova, Đakovčanina Hrvoje Jurića i Orahovčanina Matije Pospihalja na Put oko svijeta. Hrvoje Jurić iz Vrbice pored Đakova će naime pokušati električnim biciklom u 100 dana obići svijet te postaviti Guinnessov rekord.

– Iz Orahovice idemo put Zagreba, sa mnom ide tim na čelu s Matijom Pospihaljem koji će snimati dokumentarac. Dakle. krećemo iz Hrvatske pa kroz Mađarsku, Slovačku, Poljsku, Bjelorusija, Rusiju (9700 km) gdje dolazimo do Vladivostoka i letimo u Australiju (5500 km), zatim Sjevernu Ameriku (8800 km), od Anchorage (Aljaska) do istoka Kanade, odnosno do Halifaxe i za kraj letimo do Portugala (3000 km). Put od 29 tisuća kilometara planiram proći u 100 dana. Za ovaj put pripremao sam se više od tri godine – kaže Hrvoje koji na put oko svijeta ide električnim biciklom koji još nije predstavljen na tržištu, a ova put će mu biti najbolje predstavljanje.

– Radi se o sportskom biciklu s tankom baterijom i jakim motorom koji je napravljen po mjeri i potrebama vozača, a njegova vrijednost je oko 50 tisuća kuna – dodaje Hrvoje koji će ovim projektom pokušati skinuti Guinnessov rekord najbržeg puta biciklom oko svijeta te još tri druga:

– Tri godine rada, tri godine odricanja, gubitaka, pa i plakanja, gubljenja vremena na sastancima koji su u startu bili pucanj u prazno, ali ljudi vole slušati i biti važni. Vole osjetiti da mogu odlučivati o tuđim sudbinama. Tu su i oni divni sastanci koji su mi zapravo i omogućili da budem tu gdje jesam, korak do polaska na put oko svijeta. Iako, točnije bi bilo napisati “jedan okret pedale”. Posebno mi je drago da su nas iz Orahovice u prvom redu ispratila djeca koja su na Papuku extremu kasnije otrčali svoju prva utrku u životu – zaključio je Hrvoje kome će na putu pomagati Orahovčanin Matija Pospihalj:

– Dugo se bavim fotografijom i snimanjem video uradaka, no ovo je daleko moj najveći životni projekt. Hvala Hrvoju na povjerenju i siguran sam da ćemo uspjeti, a posebno hvala mojoj obitelji i djevojci na velikoj podršci. Krećemo, svijet nas čeka – rekao je Pospihalj. (www.icv.hr, vg)