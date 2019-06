Potpisan ugovor o izvođenju radova na uređenju dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači

Potpisan je ugovor s izvođačem radova za izgradnju nove pješake staze u naselju Pitomača u Dravskoj ulici u dužini od 500 metara i to od kućnog broja 43 do kućnog broja 91. S obzirom na izrazito loše stanje postojeće pješačke staze ista se uklanja u cijelosti te se ugrađuje potpuno nova. Vrijednost projekta je 307.333 kuna, a u postupku jednostavne nabave kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je tvrtka Kograd s kojom je i potpisan ugovor o izvođenju radova. Svi radovi na uređenju dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači bi trebali biti gotovi do sredine rujna ove godine. (www.icv.hr, pitomaca.hr)